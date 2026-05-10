Gloria Iacoboni, hematóloga del Hospital Universitario Vall d’Hebron: «El futuro de la terapia CAR-T pasa por una fabricación más rápida y eficiente»

¿Cómo han revolucionado el manejo de los linfomas las terapias CAR-T?

Las terapias CAR-T han cambiado por completo el pronóstico de los pacientes con ciertos linfomas que no responden a la terapia convencional, o bien, que sufren una recaída tras haber recibido un tratamiento de inmunoquimioterapia, ya que ha conseguido mejorar sustancialmente las expectativas de supervivencia. Antes podíamos proporcionar múltiples líneas de inmunoquimioterapia con diferentes esquemas para intentar conseguir una remisión completa de la enfermedad. Sin embargo, diferentes ensayos clínicos han demostrado que el éxito de la terapia CAR-T es superior al de la inmunoquimioterapia en el contexto refractario o en las recaídas precoces, durante los primeros 12 meses después de finalizar la primera línea de tratamiento. En la actualidad, no está aprobada para recaídas tardías en segunda línea, pero si el paciente no es candidato a CAR-T en segunda línea, en una tercera podría volver a valorarse esta opción porque también está disponible en ese contexto.

¿En qué tipos de linfoma tienen más éxito estas terapias?

Podemos aplicarlas a pacientes con linfomas no Hodgkin. Algunos ejemplos son el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma primario mediastínico, el linfoma B de alto grado y el linfoma difuso de células B grandes que se ha desarrollado a partir de un linfoma indolente previo. En otros casos menos frecuentes, también se aplica en el manejo del linfoma rico en linfocitos T e histiocitos. Además, la terapia CAR-T está aprobada para pacientes con linfoma folicular en cuarta línea y para pacientes con linfoma de células del manto en tercera línea.

¿Qué perfil de pacientes suele beneficiarse más del tratamiento?

Siempre intentamos ofrecer la mejor opción terapéutica al paciente, independientemente de sus características, pero sabemos que aquellos que presentan un buen estado general, una carga tumoral limitada y ciertos parámetros analíticos son los que mejor responden.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de seleccionar y preparar a los pacientes para recibir la terapia?

El proceso requiere varios pasos. Primero hay que identificar al candidato y, una vez aprobada la terapia, hay que realizar la recogida de glóbulos blancos mediante un procedimiento que se denomina leucoaféresis para poder modificarlos genéticamente. Al cabo de unas semanas, cuando el producto ya se encuentra disponible, administramos una quimioterapia linfodepletiva y posteriormente infundimos los linfocitos CAR-T modificados. El hecho de que haya tantos pasos supone un reto logístico importante para intentar engranarlos de la mejor forma posible.

«Estamos encantados de colaborar con los hematólogos del Doctor Negrín»

¿Qué importancia tiene el trabajo multidisciplinar en estos tratamientos?

Lo cierto es que intervienen muchos especialistas en el manejo de estos pacientes. En nuestro caso, los neurólogos tienen un papel importante porque evalúan a todos los pacientes en el centro antes de recibir la terapia CAR-T y realizan el seguimiento de las posibles toxicidades neurológicas que puedan presentar después de su aplicación. Los intensivistas también son fundamentales, sobre todo cuando aparecen toxicidades severas tras la administración de las células, como el síndrome de liberación de citoquinas. También participan especialistas en enfermedades infecciosas, farmacéuticos, farmacólogos, geriatras e inmunólogos clínicos. En definitiva, el trabajo multidisciplinar es fundamental para hacer un seguimiento adecuado.

¿Todavía existen barreras de acceso a estas terapias?

Creo que las barreras de acceso se han ido reduciendo. Hace algunos años había pocos centros seleccionados en España para administrar estas terapias y muchos pacientes tenían que desplazarse lejos de su domicilio. Ahora se han sumado más centros infusores y la mayoría de las comunidades autónomas disponen de uno. Esto ha reducido sustancialmente los desplazamientos. También pueden existir barreras relacionadas con los tiempos y los trámites necesarios, aunque en ese aspecto estamos mejorando e intentando administrar el tratamiento lo antes posible.

En Canarias, el centro de referencia para la aplicación de este tratamiento es el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. ¿Desde el hospital en el que trabaja están en contacto con los profesionales del complejo?

La verdad es que siempre hemos estado en contacto con los hematólogos del Hospital Doctor Negrín. Estamos encantados de seguir colaborando con ellos tanto en la consulta de casos clínicos como en el desarrollo de estudios y cualquier otro proyecto que contribuya a mejorar la atención a los pacientes

¿Cómo cree que evolucionará este tratamiento en el futuro?

Se están realizando ensayos clínicos sobre su aplicación como primera línea de tratamiento para explorar su eficacia en pacientes de alto riesgo desde el diagnóstico. También hay múltiples ensayos intentando mejorar la eficacia y reducir la toxicidad. Creo que el futuro pasa por una fabricación más rápida y eficiente, preservando la calidad de los linfocitos y desarrollando terapias con nuevas dianas.

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¿Qué importancia tiene para los hematólogos la celebración de esta reunión?

Es muy importante, porque nos ayuda a difundir la información entre toda la comunidad científica española y entre los hematólogos involucrados en el cuidado de estos pacientes. Gracias a esta cita, podemos profundizar en las terapias disponibles y en los proyectos activos para mejorar la eficacia y reducir la toxicidad de la terapia CAR-T en el futuro. Sin duda, la comunicación entre especialistas y la difusión de los datos disponibles son muy beneficiosas para el avance científico.