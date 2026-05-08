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Sanidad investiga un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de un caso sospechoso, una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo

DIRECTO | Rueda de prensa para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y el brote de hantavirus

DIRECTO | Rueda de prensa para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y el brote de hantavirus / Sara Fernández García / PI STUDIO

I. Roy / J. Roch

València

Las autoridades sanitarias investigan un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante, que permanece pendiente de confirmación mediante las pruebas correspondientes. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el contagio, por lo que el caso se mantiene en fase de estudio y se trata de una mujer.

El crucero MV Hondius

Así lo ha infomrado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Se trata de una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus.

Según ha indicado Javier Padilla, el equipo del Ministerio se desplazará mañana a Tenerife, donde está previsto que el crucero fondee este domingo. Los pasajeros desembarcarán en lanchas de cinco en cinco. Los españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid.

España coordina con 22 países la repatriación del resto de pasajeros, más de un centenar. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco casos de contagio confirmados y tres sospechosos.

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO / ELTON MONTEIRO / EFE

Los síntomas

Además, la OMS ha informado de que la azafata de vuelo holandesa de KLM que había estado en contacto con la mujer que murió por hantavirus en Johannesburgo ha dado negativo. La mujer había sido ingresada el jueves en un hospital de Ámsterdam con algunos síntomas.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid va a reforzar su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' que tendrán que estar en cuarentena en el centro, según ha confirmado su delegado de Prevención, José García.

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"Se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías", ha manifestado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha confirmado que Recursos Humanos del hospital ha aprobado esta medida de forma extraordinaria y para todo el periodo que dure la cuarentena.

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