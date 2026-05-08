Un dispositivo inédito, complejo y coordinado con 22 países: los pasajeros desembarán por nacionalidades cuando el avión esté preparado

A bordo del 'MV Hondius', el crucero que se disponía a recorrer lugares remotos y ha acabado confinado a causa de un brote de hantavirus que ya ha provocado tres muertes y cinco contagios, viajan 147 personas, entre tripulación y pasajeros, más cuatro especialistas en enfermedades infecciosas que embarcaron cuando saltó la alarma. Desembarcarlos y repatriarlos a todos ellos, procedentes de 22 países, será una operación compleja y sin precedentes, pero el Gobierno no deja de repetir que España está "preparada" para llevar a cabo la tarea.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha dado este viernes nuevos detalles sobre cómo será la operación, reiterando que la relación entre los pasajeros del barco y la población civil será inexistente, dado que se seguirán "los más altos estándares de protección". Para ello, el crucero fondeará en el puerto de Granadilla, en Tenerife, en el lugar "más seguro" para realizar la operación, siguiendo las indicaciones de la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima. Está previsto que sea la madrugada del domingo, dado que a partir del lunes los pronósticos indican mal tiempo.

Sin síntomas

A partir de ahí, efectivos de Sanidad Exterior subirán al barco y harán un examen sanitario a los pasajeros y tripulantes, a fin de ratificar su estado de salud, aunque de momento todos siguen sin síntomas, una vez evacuados los pasajeros sintomáticos. Cuando concluya la evaluación, irán desembarcando por países en cuanto desde el aeropuerto se dé aviso de que su avión está preparado. Los pasajeros serán evacuados en lanchas de cinco en cinco y luego serán trasladados en autobús hasta la pista del aeropuerto.

La intención es que los aviones estén preparados, incluido el repostaje, antes de que desembarquen: el obetivo del Gobierno es que la operación dure lo menos posible. Una vez en tierra, serán trasladados directamente al aeropuerto en autobuses, "con todos los protocolos sanitarios".

Varios tipos de repatriación

Para llevar a cabo la repatriación de los extranjeros, de 22 nacionalidades distintas, España está llevando a cabo multitud de reuniones a varias bandas. Por el momento, se prevén tres tipos de repatriaciones. Por un lado, cinco países han mostrado su disposición a enviar medios aéreos: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. En segundo lugar, Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia han mostrado disposición a acoger a sus nacionales, pero han informado de que no disponen de medios aéreos, por lo que se les repatriará a través del mecanismo europeo de Protección Civil o mediante aviones de Países Bajos, que también ha mostrado voluntad de hacerse cargo de la situación si es necesario, dado que la naviera es de este país.

Entre los países que no son de la UE, Estados Unidos y Gran Bretaña también han concretado ya que enviarán un avión. Con el resto de países se está ultimando el operativo. En el caso de que no puedan fletar aviones, existe también la posibilidad de que se encaguen de ello la UE o Países Bajos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que serán repatriados todos aunque presenten síntomas, por lo que se ha solicitado además a la UE que envíe aviones medicalizados, así como equipos de protección médica para todos los evacuados y las personas intervinientes en la logística.

Por último, los 14 españoles serán trasladados a Madrid –para su ingreso y aislamiento en el hospital Gómez Ulla– a bordo de un avión militar, donde guardarán cuarentena.

El cadáver

Junto a los pasajeros, será desembarcado el cadáver de la turista alemana que falleció el 2 de mayo, cuyo deceso alertó a las autoridades de que en el barco había un brote de hantavirus, un patógeno que no es muy contagioso entre humanos pero sí tiene una letalidad de hasta el 40%. El paciente cero, que falleció en el barco, y su esposa, que murió en Sudáfrica, desembarcaron en una escala que hizo el crucero en Santa Elena, junto a 28 pasajeros más, cuyo rastro y el de sus contactos está siendo rastreado por parte de la OMS.

Sanidad, en cualquier caso, resta importancia al desembarco del cadáver y asegura que el riesgo de contagio es "muy bajo" para la población. Por último, la secretaria general de Protección Civil ha explicado que España quiere que el barco continúe hacia su puerto de destino, en Países Bajos, con 30 personas de la tripulación, que son las que la naviera estima necesarias para seguir su camino. Esta decisión aún no está cerrada, pero "está cerca de materializarse", según Barcones.