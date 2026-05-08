La mujer asesinada en Tenerife recibió una puñalada letal

La mujer asesinada presuntamente por su expareja sentimental durante la madrugada del pasado miércoles en el municipio de Santa Úrsula recibió una única puñalada que resultó mortal. El ataque se produjo cuando la víctima dormía en una habitación de la casa de su madre, situada en la calle Lomo Hilo.

A las 3:30 horas, el ahora acusado utilizó una llave para entrar en la vivienda de forma sigilosa y se dirigió al cuarto donde descansaba su exmujer, Gema, de 57 años, que había roto la relación con él hacía apenas quince días. Y la atacó con un arma blanca sin que tuviera opción de defenderse o escapar.

Tras acuchillar en el abdomen y en el cuello a la madre de la víctima y amenazar también al hermano, el implicado, Manuel, de 63 años, se fue a su domicilio, en la entrada de la urbanización La Quinta, también en Santa Úrsula, donde fue detenido por guardias civiles.

Agentes del cuerpo de seguridad que llevan la investigación continuaron ayer con los trámites para culminar el atestado y determinar, de forma precisa, cómo se desarrollaron los hechos y las circunstancias que influyeron en los mismos. Mientras, la autopsia a la víctima fue realizada durante la mañana de ayer en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

El detenido pasará a disposición de la autoridad judicial en la mañana de hoy. El arrestado será trasladado por la Guardia Civil a la plaza de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de La Orotava, donde comparecerá ante la jueza, Adriana Miranda, la fiscal, la letrada de la administración de Justicia y su abogado defensor.

El Ayuntamiento celebra un minuto de silencio para denunciar este nuevo feminicidio

El informe preliminar de la autopsia será una de las piezas clave para que la autoridad judicial adopte una decisión sobre la situación en que queda ahora el presunto autor, así como los delitos que le atribuye y las posibles agravantes.

Gema inició su relación de noviazgo con Manuel cuando tenía apenas 14 años. Pero la convivencia se había deteriorado en los últimos tiempos. Hace algunos años, la mujer decidió romper la relación. Pero, pasados unos días, decidió darle una segunda oportunidad al hombre. Pero, de nuevo, hace poco más de dos semanas se marchó a vivir al domicilio de su madre. Atrás dejó algunas pertenencias, como las llaves, el teléfono móvil, su ropa y otros efectos. Y no había ido a recogerlos por miedo, cuenta su entorno.

Sin embargo, nunca denunció a Manuel por malos tratos físicos o psíquicos, pues su nombre no constaba en el Sistema VioGen de protección a las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas.

A mediodía de ayer se celebró un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Santa Úrsula, al que asistieron el alcalde, Juan Acosta Méndez, y otros concejales de la corporación, así como decenas de ciudadanos. Por la tarde, el Foro contra la Violencia de Género celebró una concentración en la Plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para denunciar este nuevo feminicidio, que es el segundo enCanarias en lo que va del 2026. n