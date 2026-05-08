CRISIS SANITARIA
El Gómez Ulla se reforzará con hasta 90 trabajadores por los pasajeros del crucero del hantavirus, que irán por un circuito "cerrado"
Los 14 españoles del crucero afectado por el brote de hantavirus serán atendidos durante los 42 días de cuarentena por personal exclusivo y especializado
Héctor González
El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla activará un dispositivo especial de seguridad y reforzará su plantilla con entre 60 y 90 trabajadores para recibir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Los viajeros serán evaluados en el centro madrileño y deberán guardar cuarentena en una zona específicamente habilitada, separados del resto del hospital y bajo un protocolo de seguimiento continuo.
La Dirección de Recursos Humanos del Gómez Ulla ha mantenido este viernes una reunión con los sindicatos para abordar el operativo que se llevará a cabo. Según ha explicado al ter´mino del mismo José García, delegado de CSIF en el hospital, los pasajeros seguirán a su llegada un “circuito cerrado” dentro del centro, con “personal exclusivo” y sin contacto con otros pacientes, familiares o trabajadores no implicados en el dispositivo.
De esta forma, el procedimiento previsto contempla que los viajeros entren por una zona externa del hospital, utilicen un ascensor cerrado y sean trasladados directamente a la planta de aislamiento preparada para ellos. Todo el recorrido, ha detallado García, será desinfectado y limpiado de nuevo conforme a los protocolos de seguridad. Además de este protocolo, el centro hospitalario ha comprometido una partida para reforzar la plantilla con entre 60 y 90 profesionales de distintas categorías.
El personal que atenderá directamente a los viajeros pertenecerá a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital, conocida como UATAM. Deberán permanecer allí durante 42 días de asilamiento y vigilancia, y, en caso de que alguno de los pasajeros presente síntomas, sería derivado a la planta 22, ya alertada y preparada para asumir este tipo de atención.
Los representantes sindicales han reconocido que la situación genera “inquietud” entre parte de la plantilla por tratarse de un escenario poco habitual, aunque han insistido en que el Gómez Ulla cuenta con experiencia en dispositivos de aislamiento. En este sentido, García ha recordado que el hospital ya acogió en 2020 la cuarentena de los 21 repatriados de Wuhan durante la crisis del covid.
Desde Satse han pedido además “tranquilidad total” y han subrayado que las enfermeras están “perfectamente cualificadas y formadas” para atender a este tipo de pacientes. La delegada sindical ha señalado que los trabajadores que se incorporen de manera eventual podrán cubrir puestos en otras plantas, mientras que el personal ya formado asumirá la atención en las zonas de aislamiento.
Más allá de este encuentro, los sindicatos tienen previsto reunirse también con el Comité de Seguridad y Salud del hospital, que deberá concretar los detalles finales del protocolo de llegada desde Torrejón de Ardoz, así como las condiciones de la cuarentena que deberán seguir los afectados. Está previsto que el traslado se produzca el próximo lunes, tras el desembarco en Tenerife este sábado.
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