Brote vírico
La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo en hantavirus
Estuvo en contacto con una pasajera del crucero que falleció un día después a consecuencia del hantavirus, esposa del primer fallecido en el buque
EFE
La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios por el momento se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.
El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional en Países Bajos notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.
La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros de Zúrich (Suiza), Dusseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos).
La azafata de la aerolínea KLM había estado previamente en contacto en Johannesburgo con una pasajera del crucero que falleció un día después a consecuencia del hantavirus.
Esta pasajera, de 69 años, era la esposa del primer fallecido en el buque, el 11 de abril. Desembarcó junto al cadáver de su marido y otros cerca de 30 pasajeros el día 24 en la isla de Santa Elena, en medio del océano Atlántico, y voló desde allí a Johannesburgo el 25 de abril, donde murió al día siguiente.
Al parecer, la azafata se encontraba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril en el que la pasajera del crucero intentó embarcar, pero la tripulación decidió no permitirle subir al avión debido a su estado de salud.
La azafata, que fue ingresada con síntomas leves, fue una de las cinco personas que tuvieron un contacto estrecho con la mujer en ese vuelo, indicó el servicio de salud pública neerlandés.
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