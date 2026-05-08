La alicantina con sospecha de hantavirus será tratada en la Fe si da positivo y si es negativo pasará la cuarentena en Madrid

La mujer de 32 años, ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante como sospechosa de haber contraído el hantavirus desde ayer, está pendiente de su PCR, cuyos resultados se conocerán como máximo el domingo, en 48 horas, después de la remisión de la muestra al Centro Nacional de Microbiología. Esta información será clave y marcará el destino de la alicantina. Si da positivo y se confirma su contagio, se trasladará al hospital La Fe de València para tratar su enfermedad; será concretamente a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), al ser el centro de referencia para tratar este tipo de enfermedades, aunque la sanidad valenciana cuenta con dos unidades de esta tipología. Si es negativa, se le repetirá una segunda PCR a las 24 horas y, en caso de descartar el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días; este es el tiempo decretado por el Gobierno.

Así se establece en el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad y así lo confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad a las preguntas de Levante-EMV sobre el asunto ayer por la tarde; también los transmitió la Delegación del Gobierno en declaraciones de Pilar Bernabé. Este protocolo se conoce horas después de que el Ejecutivo informara sobre este caso sospechoso en la Comunitat Valenciana. Se trata de una mujer que viajó en el mismo avión del que fue evacuada la mujer que falleció por el hantavirus y se ha convertido en la primera hospitalizada como sospechosa en España. Según ha detallado el Gobierno central en su comparecencia del mediodía, iba sentada en el vuelo justo dos filas por detrás que la fallecida.

Llegada de una ambulancia ordinaria al hospital de Sant Joan de Alicante ayer viernes. / ALEX DOMINGUEZ

La alicantina ha sido trasladada en ambulancia desde su domicilio hasta el hospital Sant Joan de Alicante, donde se encuentra ingresada en una habitación aislada según ha podido saber este periódico. El traslado se ha realizado con los mecanismos de seguridad establecidos: la afectada estaba aislada en todo momento dentro de una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Una vez en el centro hospitalario ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado. Todo el dispositivo se ha realizado siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, después de que la Dirección General de Salud Pública haya contactado con ella tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. En el centro, el personal está haciéndole el seguimiento y analiza detenidamente la evolución de su cuadro sintomatológico. Por el momento, solo tiene síntomas respiratorios leves y tos. Como medida preventiva, y siguiendo el protocolo del Ministerio, se la ha trasladado a una habitación con presión negativa.

Todo este protocolo se está realizando de forma coordinada entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana, como ha explicado Bernabé. Las llamadas están siendo continuas entre ambas partes. La propia ministra Mónica García ha hablado por teléfono con el president Juanfran Pérez Llorca y con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; también ha hablado con ellos la propia delega del Gobierno. Es una información que acaba con el relato y la confrontación del jueves cuando uno de los aviones implicados en el traslado del holandés infectado aterrizó en el aeropuerto de València; el Consell aseguró que no había recibido la información y Bernabé reprochó a Pérez Llorca no haberle contestado y haber tardado una hora en devolverla.

Los síntomas

La Conselleria de Sanidad señala que "informará de la evolución del seguimiento de la paciente en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional". Fuentes bien informadas apuntan a que lo peor es que la mujer era compañera de avión de la paciente del crucero fallecida, y que la transmisión depende de la proximidad que hubiera entre ambas y si conversaron mucho o no dado que se puede contagiar fundamentalmente por las gotas de saliva y/o componentes expectorados del pulmón expulsados al toser.

La ingresada en Alicante es una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus. Según ha indicado Javier Padilla, el equipo del Ministerio se desplazará mañana a Tenerife, donde está previsto que el crucero fondee este domingo. Los pasajeros desembarcarán en lanchas de cinco en cinco. Los españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid. España coordina con 22 países la repatriación del resto de pasajeros, más de un centenar. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco casos de contagio confirmados y tres sospechosos.

Además, la OMS ha informado de que la azafata de vuelo holandesa de KLM que había estado en contacto con la mujer que murió por hantavirus en Johannesburgo ha dado negativo. La mujer había sido ingresada el jueves en un hospital de Ámsterdam con algunos síntomas.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid va a reforzar su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' que tendrán que estar en cuarentena en el centro, según ha confirmado su delegado de Prevención, José García.

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"Se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías", ha manifestado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha confirmado que Recursos Humanos del hospital ha aprobado esta medida de forma extraordinaria y para todo el periodo que dure la cuarentena.