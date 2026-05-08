Alfonso Basterra no saldrá de prisión: la Audiencia de Salamanca revoca su permiso por "la extrema gravedad" del asesinato de Asunta

La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso de salida de la prisión de cuatro días que el juez de Vigilancia Penitenciaria había concedido a Alfonso Basterra. En su resolución, el tribunal explica que "en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", teniendo en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido, la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

Basterra se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en el año 2013, en uno de los crímenes que más ha conmocionado a la sociedad gallega y, en especial, a la compostelana. De este modo, como se ha podido conocer este viernes a través del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas, en la que cumple condena.

Así las cosas, para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su "buena conducta", "resulta prematura e injustificada", motivo por el que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno".

La Fiscalía de Salamanca mostró oposición a la medida al recordar que el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no se producirá hasta marzo de 2027 y el total en septiembre de 2031. El fiscal jefe, Juan José Pereña, explicó en su momento que la acusación pública rechaza el permiso debido a que el solicitante no ha mostrado evolución en la asunción de culpabilidad, tal y como ha referido el informe psicológico del centro.

A la espera desde marzo

Basterra obtuvo a finales del pasado mes de marzo el visto bueno del juez de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca para disfrutar de su primer permiso penitenciario, si bien la decisión era recurrible y no ha sido hasta este viernes cuando se ha conocido que el periodista no podrá salir de la cárcel en la que se encuentra desde hace poco más de un año, concretamente desde febrero de 2025. Es el declarado culpable, junto a su exmujer y madre de la niña, Rosario Porto, quien se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva, de la muerte de la muerte violenta de su hija Asunta, después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que la pequeña había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de que apareciera sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

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Basterra nunca ha dejado de estar en el centro de la polémica y es que, sin ir más lejos, el condenado publicó recientemente desde prisión una novela titulada 'Cito', de la mano de Ediciones Vitruvio, y que dedica a la niña. La novela fue escrita desde la prisión de Teixeiro.