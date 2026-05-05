Un español, entre los afectados por el brote de hantavirus en el crucero

El crucero de expedición 'Hondius', que partió de Argentina el pasado 1 de abril, permanece fondeado frente a Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus a bordo que afecta, entre otros, a un gallego. Así lo cofirman fuentes de la Consellería de Sanidade de la Xunta, que aseguran, además, que el contagiado está de momento asintomático, pero no confirman si se trata de un viajero o de la tripulación del barco.

El afectado forma parte de un colectivo de 14 españoles, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, que apuntan a 13 pasajeros y un tripulante. La situación ha activado un dispositivo de seguimiento internacional coordinado por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad español.

El brote ha dejado al menos siete casos confirmados: tres personas han fallecido, una se encuentra en estado grave y otras tres presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Entre los afectados figura este gallego, en un contexto que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

¿A dónde se dirigirá el buque?

El buque no ha recibido autorización para atracar en Cabo Verde, lo que ha obligado a mantenerlo en espera mientras se evalúa la situación epidemiológica. Este martes por la tarde, un equipo de expertos desplazado por la OMS tiene previsto inspeccionar el barco para determinar el alcance del brote, identificar posibles nuevos contagios y clasificar los contactos según su nivel de riesgo.

Captura de pantalla sobre la ubicación del crucero, en la tarde de este martes. / FdV

La embarcación lleva actualmente a 147 personas a bordo, de las cuales 88 son pasajeros y 59 miembros de la tripulación, pertenecientes a un total de 23 nacionalidades. La empresa operadora del buque, Oceanwide Expeditions, elevó este lunes la cifra a 149 personas. Por nacionalidades, el grupo más numeroso es el de filipinos (38), seguido de británicos (23), estadounidenses (17) y los citados españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

El resultado de esta evaluación será determinante para decidir tanto la repatriación de los pasajeros como la ruta que seguirá el crucero. Entre las opciones sobre la mesa figura su posible traslado a Canarias, aunque esta alternativa no está cerrada.

El presidente del Gobierno autonómico canario, Fernando Clavijo, ha mostrado su desacuerdo con que el barco atraque en el archipiélago si no es imprescindible. A su juicio, la atención sanitaria debería realizarse en Cabo Verde siempre que no exista peligro para la vida de los pasajeros.

Por su parte, el Ejecutivo central ha señalado que dispone de los medios necesarios para actuar en caso de que finalmente se decida el traslado a territorio español, incluyendo medidas de atención médica, aislamiento y desinfección del buque.

Evacuación

Desde la OMS se insiste en que la prioridad inmediata es evacuar a los pacientes que lo necesiten y completar una investigación epidemiológica exhaustiva. El hantavirus, recuerdan los expertos, es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, y cuya transmisión entre personas es muy poco frecuente.

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En paralelo, asociaciones de consumidores han reclamado mayor transparencia informativa sobre la gestión del brote, con el objetivo de evitar incertidumbre y posibles bulos en torno a la situación del crucero.