Margarita Robles: "Nos sentimos orgullosos, y lo decimos con la cabeza muy alta, de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad"

"Un lujo, lo he dicho siempre". De esa forma ha descrito la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que para ello han supuesto los cerca de ocho años que lleva al frente de la cartera. "Poder compartir mi trabajo cada día con los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, con su generosidad, con su entrega, con su compromiso, con su humanidad, con su humildad, es algo que a mí me hace crecer como persona, como ciudadana y como española".

La titular de Defensa ha clausurado la ceremonia de entrega de los Premios Valor y Servicio, organizados por El Periódico de España y Prensa Ibérica, con los que se ha buscado distinguir el desempeño de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En el acto también ha intervenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ante altos responsables de los tres ejércitos y de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son "la institución más valorada por los españoles". Y lo son, ha dicho, "porque en ellos reconocen generosidad, compromiso".

Una lección cada día

La propia entrega de los Premios Valor y Servicio han servido para demostrar una "lección" que tanto el Ejército como los cuerpos policiales, entiende la titular de Defensa dan cada día. "Las intervenciones de todos los premiados han demostrado su grandeza, porque todos ellos han dicho que esos premios eran unos premios compartidos", ha querido destacar. "Ellos no son nunca uno mismo, sino que son algo coordinado, y es muy simbólico que cuando hayan salido al escenario hayan siempre salido acompañados de un equipo. Nos dan la lección cada día de que solo el trabajo en equipo, solo el trabajo que se hace por los demás, en los momentos malos, difíciles, solo el trabajo que es capaz de llevar a dar lo más importante que tienes, que es tu vida, por los demás, es lo que vale la pena".

"Nos sentimos muy orgullosos, y lo decimos con la cabeza muy alta, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de todos aquellos que cada día contribuyen en España y en el extranjero a que sean mejores y más grandes", ha añadido. "España es un gran país del que nos sentimos orgullosos, y si nos sentimos orgullosos es gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil y a nuestros hombres y mujeres, a los que yo llevo siempre en el corazón de las Fuerzas Armadas".

"Entrega", "compromiso", "humanidad", "humildad"... Robles no ha ahorrado elogios en unas palabras en las que ha guardado un recuerdo especial para los que, en acto de servicio, o fuera de servicio han fallecido o resultado heridos ayudando a los demás. "Todos ellos nos muestran su compromiso con España, con los ciudadanos, con una sociedad mejor y con una sociedad más justa".

"Sepan que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Seguridad van a estar donde haga falta. En los momentos más difíciles, como están ahora en el Líbano o como estaban en Somalia, en la Operación Atalanta", ha indicado en referencia expresa a una de las actuaciones premiadas, la del capitán y la dotación de la fragata Victoria, que el pasado noviembre liberaron un buque mercante secuestrado en el Índico.

A la entrega de premios, celebrada en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, han acudido el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea, la Armada, almirante Antonio Piñero, y el Ejército del Aire y del Espacio, general Francisco Braco, así como la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, y los directores generales de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y la Guardia Civil, Mercedes González.

Durante el acto se ha reconocido la contribución a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano en hasta 15 categorías distintas, desde el valor en acto de servicio hasta operaciones destacadas, la protección de la infancia y la juventud o la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y seguridad.

También se ha galardonado, con el Premio a la defensa de Europa 2025 al ex secretario general de la OTAN, ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, exministro de Asuntos Exteriores y actual presidente de EsadeGeo, Javier Solana. Asimismo, se ha reconocido la trayectoria de servicio a la defensa y seguridad a Julián García Vargas, presidente de la Fundación Feindef y ministro de Defensa en el gabinete de Felipe González entre 1991 y 1995.