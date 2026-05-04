El 'cerebro' de Emergencias en la dana confirma que el Cecopi supo de las inundaciones próximas al Poyo una hora antes del ES Alert

El día de la dana, el funcionario de mayor rango de Emergencias en el Cecopi era Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias y considerado 'cerebro' del departamento. Este lunes ha acudido a declarar como testigo por segunda vez en la instrucción que sigue el juzgado 3 de Catarroja y ha asegurado que la reunión de máximos responsables que presidía la entonces consellera, Salomé Pradas se enteró a las 19 horas, más de una hora antes del ES Alert, de las inundaciones que afectaban a municipios como Picanya, Paiporta o Ribarroja. Localidades ubicadas en las riberas del conocido como barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe en la 'zona cero'.

Suárez ha confirmado así lo manifestado por un jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien aseveró ante la jueza que "todo el mundo" recibió esa información sobre las 19h de la tarde. "Nos estaba llegando a todo el mundo y sí que se comentaba", declaró el comandante. Este lunes, la instructora Nuria Ruiz Tobarra ha querido contrastar esto con el subdirector de Emergencias y le ha preguntado si es cierot que los integrantes del Cecopi empezaron a recibir mensajes y vídeos privados en zonas diferentes a la presa de Forata, que hasta ese momento había centrado la atención. "Sí, y ahí es cuando la percepción es que el problema no era solo Forata y se amplió el ámbito", ha dicho el técnico.

En ese momento, la magistrada le ha preguntado si tuvo conocimiento de problemas en el barranco del Poyo y otras zonas, a lo que Suárez ha asegurado que, según su recuerdo, se supo de los problemas en Picanya, Paiporta, Ribarroja o Chiva, localidades próximas a dicho cauce. Ha dicho también que los técnicos tuvieron conocimiento de "otras zonas afectadas" a partir de "fuentes muy variadas", no solo de las llamadas del 112 sino también por parte de alcaldes.

Las inundaciones "eran diversificadas por el territorio", ha asegurado, y eso hizo que se elevara a la situación de emergencia 2 a toda la provincia a las 19.20 horas. Pero lo cierto es que no se pidió que se extendiera la intervención de la UME a nivel provincial hasta las 20.30 horas pese a que estaba activada desde primera hora de la tarde para la comarca de Utiel-Requena. Ante eso, Suárez ha explicado que para solicitar la intervención de la UME se requiere una situación de emergencia 2, pero "no toda situación 2 conlleva la petición de la UME", y que los representantes de la unidad militar estaban presentes en el Cecopi.

Dudas sobre el tono "imperativo" del ES Alert

Suárez ha tenido que responder también por los dos ES Alert que se mandaron aquella tarde. El primero, a las 20.11 horas, donde pedía a la ciudadanía que suspendiera sus desplazamientos; y otro, más de media hora después y dirigido a toda la provincia, que ya pedía permancer en casa. La magistrada ha considerado "erróneo" que el primer mensaje no incluyera esta última instrucción. ¿Por qué? "Para mí en todo momento hubo una prevención que cualquier medida de restricción", ha dicho Suárez, para quien "todas esas dudas iban asociadas a la restricción movilidad". Al final, se suavizó el mensaje.

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El tono "imperativo" de la medida es lo que generó interrogantes en la sala y la entonces consellera, Salomé Pradas, planteó dudas jurídicas por si era legal confinar a la población. "Ella pensaba que no tenia capacidad, yo le dije que la Ley de Emergencias lo permite y ella citó experiencias sobre contenciosos a raíz de la pandemia", ha apuntado el subdirector de Emergencias. Como se ha probado en la investigación, Pradas consultó con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, quien hizo la consulta a la Abogacía de la Generalitat, que no vio problema. Suárez ha asegurado que se modificó el concepto de "permanezcan en casa" por el de "suspender desplazamientos". "Esa es la variación más importante", ha dicho.