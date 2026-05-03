Ser madre en Canarias: el papel clave de las matronas en la salud mental perinatal

Las especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, más conocidas como matronas, parece que se encargan exclusivamente del parto y los cuidados del bebé. Sin embargo, su papel comienza mucho antes del embarazo y se extiende más allá del nacimiento, acompañando a la mujer también en su salud emocional y en el posparto.

Sara Martín, matrona y supervisora del servicio de Paritorio del Hospital Nuestra Señora La Candelaria, recuerda que una de sus múltiples tareas es apoyar a las madres durante los cambios psicológicos que experimentan los primeros días tras el parto. Y es que las matronas son profesionales clave en la atención integral de la salud mental perinatal.

Día de la madre en el Hospital de La Candelaria / María Pisaca

El papel de las matronas más allá del parto

"Las mujeres llegan a planta y se encuentran con una realidad completamente diferente, da igual si se trata de una madre primeriza o de una mujer que ha dado a luz por segunda o tercera vez", detalla.

En este contexto, Martín apunta que este panorama puede provocar miedos e inseguridades. "Transicionar todas esas emociones conlleva un proceso y necesitan mucho apoyo, tanto de los familiares como de los profesionales del centro", añade.

La salud mental en el posparto

Lo cierto es que La Candelaria no cuenta con psicólogos en la planta de Obstetricia, pero eso no significa que la atención a la salud mental de las madres esté desatendida. "Nosotras nos encargamos de acompañar a la mujer en todas las necesidad y dudas que puedan surgir durante esas primeras impresiones de la maternidad", agrega.

De hecho, estas profesionales se encuentran en una posición privilegiada para identificar signos tempranos de malestar emocional, desde ansiedad hasta depresión posparto. Y precisamente su presencia durante todo el proceso de adaptación de la madre y su recuperación física permite una reducción del estrés y del miedo.