Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 2 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 2 de mayo de 2026, ha estado formada por los números 16, 25, 30, 31, 30 y 40. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5674077, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- CD Tenerife - Barakaldo, en directo: toda la previa por el ascenso con la llegada del equipo y el partido del Celta Fortuna
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- ¿Te has quedado sin entrada para el CD Tenerife - Barakaldo? Los aficionados chicharreros que no puedan estar en el Heliodoro podrán ver el partido del viernes gratis por este canal
- La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches
- Una 'peregrinación' para la historia: Fabricio cruzó el Heliodoro de rodillas tras el ascenso del CD Tenerife
- Localizan a Yeray Moisés, desaparecido en Tenerife
- La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla
- La Aemet anuncia lluvias débiles, nubosidad en evolución y vientos moderados en Tenerife en el primer festivo de mayo