Juan José Hernández Rubio: «Llevamos cincuenta y cinco años innovando en salud»

Hospiten nació en Puerto de la Cruz en 1969. Cincuenta y cinco años, su presencia internacional está afianzada. ¿Qué peso tiene ese origen canario en la cultura corporativa actual, y en qué medida ha sido Canarias el laboratorio donde se forjó el modelo de gestión que hoy exportan al mundo?

El origen de Hospiten en Puerto de la Cruz sigue teniendo un peso claro en nuestra cultura corporativa. Desde sus inicios en un entorno turístico como Canarias, la compañía desarrolló una fuerte orientación al paciente internacional, basada en la calidad asistencial, la cercanía y la adaptación a distintas culturas. Ese contexto de insularidad, diversidad cultural y vocación internacional nos obligó a ser eficientes, innovadores y muy orientados al paciente desde el primer momento.En ese sentido, las islas actuaron como cuna de lo que sería (y es) un modelo de gestión flexible, con estándares altos y vocación global, que con el tiempo se ha consolidado y exportado a otros países.

Hospiten se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la sanidad privada en Canarias. ¿Qué factores han sido clave en ese posicionamiento y cómo se traslada ese liderazgo al conjunto del sistema sanitario regional?

El posicionamiento de Hospiten como referente en la sanidad en Canarias no es casual, sino que responde a una combinación coherente de estrategia, modelo asistencial, desarrollo del talento y ejecución sostenida en el tiempo.Desde la compañía, hemos logrado una expansión internacional sólida, replicando nuestro modelo asistencial. La clave ha sido mantener unos estándares homogéneos de calidad y un enfoque claro: construir un ecosistema de bienestar alrededor de las personas.

Hospiten se define como un grupo hospitalario privado español con presencia internacional real. ¿Qué valoración puede realizar de esta expansión y del funcionamiento de los centros hospitalarios en América?

Nuestra expansión internacional ha sido muy reflexiva. No se trata de crecer por crecer, sino de hacerlo con sentido y replicando un modelo que sabemos que funciona. En América hemos consolidado centros que operan con altos estándares de calidad y que están plenamente integrados en sus entornos locales. Esa combinación entre experiencia internacional y adaptación local es clave. Además, esta presencia nos aporta aprendizaje continuo y nos hace mejores como organización global.

La apertura del nuevo hospital en Boadilla del Monte marcará un punto de inflexión en su expansión en la península. ¿Qué papel jugará este centro dentro del posicionamiento de Hospiten a nivel nacional?

La apertura del nuevo centro en Boadilla del Monte supone un paso estratégico para Hospiten en la península. Reforzaremos así nuestro posicionamiento en un mercado clave como es Madrid, donde ya contamos con MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE. UU.).Hospiten Madrid Boadilla ofrecerá un total de 45 especialidades repartidas en 20 unidades funcionales, destacando aparato digestivo, cirugía general y digestiva, cirugía ortopédica y traumatología, cardiología, pediatría, ginecología u obstetricia, entre otras. En ese sentido, jugará un doble papel: consolidar nuestra presencia en España, concretamente en Madrid, y proyectar una imagen de grupo alineado con los estándares más exigentes del sector sanitario privado.

Este nuevo hospital nace con una clara apuesta tecnológica. ¿Qué innovaciones diferenciales incorporará y cómo impactarán en la eficiencia operativa y en la experiencia del paciente?

El nuevo hospital de Hospiten en Boadilla del Monte (Madrid) apuesta por un modelo apoyado en la alta tecnología y orientado a brindar una atención integral a los pacientes. Hospiten Madrid Boadilla contará con instalaciones dotadas de tecnología médica avanzada, como pueden ser robot quirúrgico, sala de hemodinamia, resonancia magnética, y un TAC Spectral de 512 cortes, primordial para que los diagnósticos sean rápidos y precisos.

El talento es un factor clave en el sector sanitario. ¿Qué políticas están impulsando para atraer y retener profesionales altamente cualificados en un entorno de alta competencia?

Hospiten Madrid Boadilla contará con una Unidad Internacional de Formación en Cirugía Mínimamente Invasiva, laparoscopia y robótica, destinada a atraer a médicos especialistas y residentes de todo el mundo, promoviendo un entorno académico de alto nivel.Asimismo, el acuerdo firmado en diciembre de 2025 con la Universidad Europea permitirá al centro desarrollar actividad docente a través de prácticas clínicas en los grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, además de reforzar la formación de estudiantes de grado y posgrado en todas las áreas de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes. El centro dispondrá también de laboratorios de investigación especializada en ámbitos como la inteligencia artificial y la medicina genómica.En este sentido, Hospiten cuenta con experiencia previa: hace cinco años se inauguró la Unidad de Ensayos Clínicos de Fase I en MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, dotada de personal altamente cualificado para ofrecer tratamientos oncológicos innovadores desde un enfoque multidisciplinar, mejorando así la calidad asistencial y la atención al paciente. En conjunto, la clave está en ofrecer no solo empleo, sino un proyecto profesional atractivo y sostenido en el tiempo.

En un momento en el que la digitalización sanitaria avanza rápidamente, ¿cómo está integrando Hospiten herramientas como la inteligencia artificial, la telemedicina o el análisis de datos en su modelo asistencial?

En este proceso de transformación digital, en Hospiten estamos incorporando herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos en nuestra actividad asistencial diaria.A nivel de consulta, la inteligencia artificial ya ha comenzado a tener presencia, a través de soluciones que apoyan la toma de decisiones clínicas y mejoran la calidad de la atención.Este enfoque se apoya en un equipo multidisciplinar que impulsa el desarrollo de los hospitales del futuro. Estos centros combinan la atención sanitaria tradicional -médicos, personal de enfermería y equipamiento clínico- con sistemas inteligentes basados en inteligencia artificial y big data, dando lugar a una asistencia más eficiente, personalizada y segura.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar sobre el papel de Hospiten como proyecto nacido en Canarias que hoy compite en escenarios globales?

Hospiten representa un caso de buen hacer y crecimiento sostenido, desde nuestro origen en Tenerife, hacia una presencia internacional consolidada. El mensaje principal sería que nuestra trayectoria demuestra que un proyecto nacido en un entorno insular y familiar puede competir en escenarios globales si se basa en la calidad, la innovación y la consistencia del modelo asistencial.