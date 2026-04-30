El Hospital La Candelaria trata a doce pacientes con cáncer de mama con una técnica que congela el tumor

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ha incorporado durante el último año la crioablación como alternativa terapeútica para determinadas pacientes con cáncer de mama. La técnica se ha aplicado ya a doce mujeres, con una media de edad de 70 años, todas ellas sin necesidad de ingreso hospitalario.

El procedimiento está indicado para pacientes que no pueden someterse a una cirugía convencional por edad avanzada o por padecer otras enfermedades que elevan el riesgo anestésico. La intervención es mínimamente invasiva, se realiza de forma ambulatoria y permite actuar directamente sobre el tumor mediante congelación controlada.

La incorporación de esta técnica amplía las opciones disponibles para mujeres que, hasta ahora, podían tener menos alternativas de tratamiento quirúrgico. El propio Gobierno de Canarias informó en su momento de que La Candelaria fue el primer hospital del Archipiélago en realizar una crioablación para tratar un cáncer de mama.

¿Qué es la crioablación y cómo se aplica?

La crioablación consiste en introducir una aguja en el tumor para congelarlo de forma controlada. Ese choque térmico permite destruir células cancerígenas de manera localizada, sin necesidad de realizar una intervención quirúrgica abierta.

En el caso del cáncer de mama, el procedimiento que aplica La Candelaria dura alrededor de 30 minutos. Se desarrolla en tres ciclos de congelación y descongelación, de unos diez minutos cada uno. Según la información facilitada por el centro hospitalario, una de sus principales ventajas es que permite destruir el tejido tumoral sin generar inflamación ni efectos secundarios relevantes.

Una alternativa para pacientes que no pueden operarse

La crioablación no sustituye a la cirugía en todos los cánceres de mama. Su uso se reserva para casos concretos, especialmente en pacientes que no son candidatas a una operación por su situación clínica.

El Ministerio de Sanidad recuerda que el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres a nivel mundial y lo considera un problema de salud pública de primer orden. En España, los programas de cribado poblacional están dirigidos principalmente a mujeres de 50 a 69 años, con mamografía cada dos años.

En este contexto, disponer de técnicas menos invasivas puede resultar especialmente relevante para pacientes mayores o con patologías asociadas. La clave está en seleccionar correctamente a las personas que pueden beneficiarse del tratamiento.

Seguimiento por un comité multidisciplinar

La indicación de la crioablación en La Candelaria se estudia caso por caso por un comité multidisciplinar. En él participan especialistas de Oncología, Ginecología, Radiología y otras áreas implicadas en el abordaje del cáncer de mama.

Este equipo no solo decide si una paciente puede recibir el tratamiento, sino que también se encarga del seguimiento clínico posterior. La valoración conjunta permite ajustar la intervención a las características del tumor, la edad, el estado general de la paciente y los posibles riesgos asociados.

También se ha utilizado en tumores renales y óseos

Además de su aplicación en cáncer de mama, el Hospital La Candelaria ha empleado la crioablación en dieciséis ocasiones para tratar otros tumores. Entre ellos figuran tumores renales y algunos tumores óseos, como los osteomas.

Esta experiencia muestra que la técnica forma parte de un campo más amplio de la radiología intervencionista y de los tratamientos mínimamente invasivos. La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista agrupa a profesionales especializados en este tipo de procedimientos guiados por imagen y ofrece información para pacientes sobre la actividad de esta especialidad.