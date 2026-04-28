Tenerife será escenario mañana miércoles, 29 de abril, de la jornada “Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar”, un encuentro que reunirá a profesionales, empresas y responsables institucionales para analizar el impacto de la digitalización en el sector turístico. El evento tendrá lugar en el Hotel Iberostar Grand Mencey a partir de las 09.30 horas con un Coffee Networking

La sesión comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida por parte del periódico EL DÍA, seguida de la presentación de la Plataforma Inteligente de Destinos, a cargo de Ezequiel García, director de Relaciones Institucionales de Segittur, quien abordará el papel de esta herramienta en la modernización de los destinos turísticos.

A continuación, se celebrará una conversación bajo el título “Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destino”, en la que participarán Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, e Iñaki Gaztelumendi, representante de la Oficina Española de la Plataforma Inteligente de Destinos (OEG), quienes analizarán la implantación y beneficios de este modelo en los territorios.

La jornada continuará a las 11.30 horas con una mesa redonda centrada en los proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas, moderada por la periodista de EL DÍA Patricia Ginovés. En este espacio intervendrán Barbara Waldhoff, directora y propietaria de Viajes Guiatur; Miqueas Zurisadai, CEO de Investigación y Formación Steam; y Patricio Azcárate Díaz de Losada, secretario general de Instituto de Turismo Responsable, que compartirán experiencias y casos prácticos.

El encuentro concluirá a las 12.30 horas con el acto de clausura, poniendo fin a una jornada que busca impulsar la innovación como eje estratégico para mejorar la competitividad y la conexión con el viajero en los destinos turísticos.