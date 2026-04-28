Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 28 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 28 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 29, 41, 46 y 47 y las estrellas 8 y 9.
El código del Millón ha sido el BRD02586.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Pier Luigi Cherubino (54 años), exfutbolista del CD Tenerife: 'Se han puesto las bases para que después de este ascenso haya otro
- Menudeo de droga, falta de aparcamiento y desperfectos en instalaciones: en busca de soluciones para los problemas de Barrio Nuevo, en La Laguna
- La Aemet avisa a los tinerfeños: las precipitaciones débiles continuarán este lunes en la isla
- Cientos de pasajeros quedan 'atrapados' en Los Rodeos y pierden sus vuelos por una densa humareda
- El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos
- Vecinos y comerciantes de Santa Cruz rechazan desmantelar el plan Urban ante la amenaza judicial de El Perenquén
- Alta demanda en Tenerife para la misa del papa León XIV: superan ya los 12.500 inscritos en la primera semana
- El fiscal rehúsa pedir cárcel a los acusados de matar a un ladrón durante un asalto a un restaurante en Tenerife