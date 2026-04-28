Canarias matricula en el cole a la Policía para luchar contra el acoso

La prevención entra en las aulas canarias de la mano de un modelo que lleva más de dos décadas funcionando en Baleares. El programa Agente Tutor da sus primeros pasos en el Archipiélago con dos jornadas técnicas celebradas ayer en Tenerife y Gran Canaria, donde administraciones, alcaldías, policías y comunidad educativa han compartido una misma idea: anticiparse al conflicto es la mejor herramienta para proteger a la infancia.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación, busca implantar un modelo de intervención preventiva basado en la colaboración entre centros educativos, ayuntamientos y la Policía Local con el fin de reforzar el bienestar de los menores canarios.

Autoridades y miembros de la policía en el acto del Club LA PROVINCIA. / José Carlos Guerra

El director general de Ordenación de Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, explicó durante su intervención en el Club LA PROVINCIA que el objetivo es trasladar a los municipios el éxito de un programa consolidado: «Todo lo bueno que ha aportado a su sistema educativo e intentar adquirir el compromiso de nuestros municipios para sumarse al próximo curso».

Desde Baleares, donde el modelo nació a principios de los 2.000, sus impulsores defendieron su utilidad como figura de referencia dentro de la comunidad educativa. El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, subrayó que el agente tutor «transforma, impulsa y apuntala la figura preventiva del policía dentro de la comunidad educativa como elemento de referencia y de asesoramiento», participando activamente con alumnado, familias y profesorado.

Un punto de unión

Más allá de su presencia en los centros, este perfil policial actúa como nexo entre distintos ámbitos. Según Gárriz, permite «canalizar ayudas y asesoramiento en otros ámbitos», desde lo social hasta lo psicológico, reforzando la coordinación entre servicios.

Un modelo que, como recordó el presidente nacional de la Asociación de Policías Tutores, Rafel Covas, no nació de la policía, sino de la propia comunidad educativa. «Es un centro educativo el que pide al ayuntamiento que cree un servicio especializado en colaborar con el centro», explicó, recordando que su origen está en la necesidad de abordar conflictos que excedían el ámbito estrictamente docente.

El club La Provincia celebra un encuentro del programa Agente Tutor, organizado por la Consejería de Educación. / José Carlos Guerra

La figura del agente tutor es la de un policía local especializado en menores, con dos pilares claros: protección y prevención. «Tiene conocimiento de lo que pasa en el centro, pero también de lo que pasa en la calle», señaló Covas, lo que permite detectar de forma precoz situaciones de riesgo como el acoso, el absentismo o el consumo de sustancias.

Ese enfoque integral ha permitido ampliar su radio de acción a otros entornos como el deportivo, donde se han detectado nuevos focos de conflicto. «Muchos alumnos nos decían que el acoso se producía en el deporte, especialmente en los vestuarios», explicó Covas, lo que llevó a desarrollar programas específicos en colaboración con federaciones.

El agente tutor en las Islas

En Canarias, algunos municipios ya han comenzado a aplicar este modelo, con resultados que refuerzan su utilidad. El oficial de la Policía Local de la Orotava, Marcos Valls, destacó la demanda creciente de este servicio de prevención. Desde su experiencia, el agente tutor actúa como puente entre familias, centros y servicios sociales, llegando a espacios donde otros profesionales no pueden intervenir. «A lo mejor solucionas el problema con una reunión con ese menor o con ese padre», señaló, poniendo en valor la cercanía como herramienta clave.

En esa misma línea, Ruymán Santana, agente de la Policía Local de Ingenio; y Juan José Machín, de la Policía Loca de Arrecife, aportaron ejemplos concretos del funcionamiento del programa en Canarias. Machín explicó que en su municipio ya trabajan con los 18 centros educativos y que la figura del agente tutor «ha pasado a formar parte de la comunidad educativa», lo que permite crear un vínculo estable con el alumnado.

Por su parte, Santana puso el acento en la relación directa con los menores, que evoluciona con el tiempo hasta convertir al policía en una figura de confianza: «pasamos de ser un policía a un policía de confianza, que tiene nombre y al que pueden acudir». Ambos coinciden en que esa cercanía permite adelantarse a los problemas y evitar que escalen.

Una figura amigable y cercana

Durante las jornadas también se puso el foco en los nuevos riesgos que afectan a los menores, desde el uso de las nuevas tecnologías hasta fenómenos como el uso de vapeadores, la radicalización o el suicidio. En este sentido, Gárriz advirtió de que «el programa de Policía Tutor con otros programas complementarios permite salvar vidas», insistiendo en la importancia de la detección temprana.

El objetivo final es claro: convertir la prevención en una herramienta cotidiana dentro y fuera de las aulas, y reforzar una red de protección que, como coinciden los expertos, empieza mucho antes de que aparezca el problema.