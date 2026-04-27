Canarias no cuenta con suficientes auxiliares de conversación para el próximo curso por el retraso en la convocatoria del programa nacional

El programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación lleva décadas en funcionamiento. Esta figura de apoyo educativo se mantiene gracias a los jóvenes extranjeros que deciden mudarse temporalmente a otros países, siguiendo la cultura del año sabático, habitual en el mundo anglosajón: muchos estudiantes de países como Estados Unidos o Australia, antes de comenzar sus estudios universitarios o mientras cursan grados como magisterio, deciden lanzarse a la aventura de vivir un año en España.

Ahí entra en juego el proyecto: los estudiantes extranjeros reciben una subvención en materia de manutención y, a cambio, colaboran con centros adscritos al proyecto de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (Aicle) –en el caso de Canarias– para acercar su idioma y cultura a los alumnos. Sin embargo, el futuro del programa en las Islas pende de un hilo debido a un desacuerdo entre los Ministerios de Educación y Trabajo, critica David Pablos, director general de Ordenación de las Enseñanzas del Gobierno de Canarias.

Si no sale el programa, no tenemos un marco normativo sobre el cuál traernos a los auxiliares aquí David Pablos — Director general de Ordenación de las Enseñanzas de la Consejería de Educación

A día de hoy, todavía no se ha abierto la convocatoria del programa de auxiliares cuando, según los plazos de años posteriores, debería llevar meses disponible y, en opinión de Pablos, no parece que vaya a ponerse en marcha. Esto genera que, en el caso concreto del Archipiélago, no se disponga de la capacidad suficiente para dotar de auxiliares de conversación a todos los centros que participan en el proyecto Aicle.

Sanciones del Ministerio de Trabajo

El director general de Ordenación explica que la problemática surge tras las sanciones «con multas millonarias» por parte del Ministerio de Trabajo a dos Comunidades Autónomas que participan en el programa: Andalucía (en julio) y la Comunidad Valenciana (en marzo). Además, la institución laboral abrió un expediente disciplinario a la Junta de Galicia a principios de año. Las sanciones vienen a raíz de que, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz, se han realizado una serie de inspecciones que han concluido que los jóvenes extranjeros, que vienen a España a ayudar a los niños con la práctica del idioma, son utilizados como ‘falsos becarios’ que deberían tener un contrato laboral y cotizar a la Seguridad Social.

Para él, esto es una contradicción, en la que «el propio Gobierno de España convoca un programa desde un Ministerio y sanciona a los participantes desde otro». De igual manera, especifica que «las Comunidades Autónomas sancionadas están gobernadas por el Partido Popular». Pablos añade que existe «preocupación y nerviosismo» entre otras regiones adscritas al programa, y que se plantean renunciar al plan, en caso de que finalmente saliera a convocatoria, «por temor a sufrir posibles sanciones».

167 auxiliares menos

Sea como fuere, la situación actual es que Canarias no puede garantizar que tenga capacidad de respuesta a la demanda de auxiliares existente en las Islas. Durante este curso, hay 203 auxiliares de conversación distribuidos en 149 centros educativos. De esa cifra, 167 proceden del programa del Ministerio de Educación y, el resto, de la asociación Fullbright. Incrementar el número de personas nativas procedentes de esta organización es una de las medidas que se están tomando desde la Consejería para intentar llegar al máximo número posible de centros educativos.

«Para el próximo curso, tenemos asegurados 44 auxiliares. Estamos pendientes de ver si, en el caso de que otras comunidades autónomas decidan cancelar sus programas, podemos absorber nosotros a los que se queden sin destino», cuenta Pablos, que añade que el Archipiélago es la región, junto a Madrid y Galicia, que cuenta con un mayor número de becarios Fullbright. «Tenemos muy buena relación con ellos y confían mucho en nuestra manera de trabajar», asegura.

En el caso de que finalmente no se abra la convocatoria del Ministerio -la situación más probable según el director general de Ordenación de las Enseñanzas- la Consejería no podría dotar en el curso 2026/2027 de auxiliares a todos los centros que participan. En este sentido, la estrategia planteada es priorizar a los 84 centros de la modalidad Aicle D -la más inmersiva lingüísticamente, ordenadas de menor a mayor desde la A-.

Marco normativo

Pablos asegura que esta situación es un «duro revés para la educación canaria» que no puede resolverse mediante la inversión monetaria. De los 167 auxiliares que proceden del Ministerio durante este curso académico, 137 son financiados por la Consejería de Educación. «Podríamos seguir haciéndolo e, incluso, incrementar esa cuantía y cubrir los 30 que nos da el Gobierno. El problema es que, si no sale el programa, no tenemos un marco normativo sobre el cuál traernos a los auxiliares aquí», asegura el director general de Ordenación.

Si el Ministerio decidiera cancelar de manera definitiva el proyecto, el director general confirma que «desde Canarias se trabajaría para tener un programa propio». De momento, habrá que seguir esperando novedades.