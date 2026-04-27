Los médicos vuelven a la calle con la tercera huelga del año

Por tercera vez, los médicos y facultativos de toda España están convocados a una semana de huelga. Hoy da comienzo este nuevo paro nacional que se prolongará hasta el 30 de abril, según ha comunicado el Comité de Huelga. Desde la anterior convocatoria, en marzo, cuatro han sido las reuniones celebradas entre el Ministerio de Sanidad y el Comité sin que se haya alcanzado un acuerdo que finalice con la situación actual.

Gobierno y sindicatos tenían previsto un nuevo encuentro en el que abordar la creación de mesas de negociación para el colectivo médico y facultativo, con participación de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, fue cancelado y comenzó un partido de tenis de incriminaciones: Mónica García, ministra de Sanidad, acusó a los sindicatos de incumplir lo acordado y, por su parte, el Comité de Huelga criticó la "falta de propuestas reales" para responder a lo que reivindican y exigió la dimisión a García, alegando una "manipulación del relato" continua y "falta de rigor" durante las negociaciones.

El nuevo paro se prolongará hasta el 30 de abril

Los sindicatos autonómicos han convocado distintas movilizaciones en sus regiones, como manifestaciones y concentraciones en las puertas de los hospitales y ante instituciones de los gobiernos nacionales o autonómicos. También han convocado huelgas regionales coincidentes con la nacional, con el objetivo de reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos.

En el caso del Archipiélago, el Sindicato Médico de Canarias (CESM) convocó una huelga autonómica de profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) prevista para los días 30 de abril, coincidiendo con la movilización nacional, y 4 de mayo.

Desde el CESM critican que la situación actual al respecto de las negociaciones con la administración sanitaria regional está bloqueada y explican que este paro intenta llevar a la Consejería de Sanidad y al SCS a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones actuales, tanto a nivel laboral, retributivo y contractual, de los profesionales médicos de las Islas.

A nivel nacional, hoy comienza la tercera de las cinco semanas de paro que el Comité de Huelga tiene previstas hasta junio, siempre y cuándo la situación de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad no se desbloquee.

Los siguientes paros están programados para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Mientras tanto, los pacientes españoles seguirán en vilo de una resolución que no termina de llegar.