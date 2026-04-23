Foto del año
La fotografía de una familia migrante separada por el ICE, de Carol Guzy, gana el World Press Photo 2026
La obra retrata el impacto de las políticas migratorias estadounidenses en la separación familiar
EFE
La Haya
La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.
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