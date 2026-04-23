Cuatro condenados y un absuelto por asaltar 21 viviendas en el Norte de Tenerife

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro de los cinco acusados por una sucesión de robos cometidos en viviendas y, al menos un local, en el norte de Tenerife entre noviembre de 2023 y abril de 2024, y ha absuelto al quinto procesado al considerar que su participación no se ha acreditado con el «grado de certeza exigible» en el proceso penal. La sentencia impone penas de seis años y tres meses de prisión para dos de los acusados, cinco años de cárcel para un tercero y, tres años y seis meses, para el cuarto investigado al apreciar el tribunal la atenuante de drogadicción. La resolución ha fijado además la «obligación de indemnizar a los perjudicados por los efectos sustraídos no recuperados» y por «daños en los accesos forzados».

El tribunal sitúa el origen de la investigación a finales de 2023, cuando diferentes equipos de la Policía Nacional y la Guardia Civil comenzaron a detectar un incremento de robos en diferentes municipios con «rasgos similares». La Sala sostiene que los ya condenados actuaban «de común acuerdo» con el fin de «enriquecerse ilícitamente». De esta manera se dedicaban a sustraer joyas, relojes, dispositivos electrónicos y dinero en viviendas a las que entraban forzando las cerraduras y otros sistemas de seguridad con la técnica conocida como Pico Loro.

Tras una decena de sesiones de juicio por las que prestaron declaración las víctimas, testigos, investigadores policiales y peritos, el tribunal considera probados todos los asaltos denunciados. Uno de los ahora condenados además, también fue hallado culpable en una pieza separada de esta investigación por tenencia ilícita de armas y contra la salud pública al hallar en su casa en el registro policial cierta cantidad de cocaína, aunque no se pudo intervenir porque el acusado la lanzó por la ventana.

La resolución judicial reconstruye la secuencia de robos cometidos en apenas cinco meses en diferentes municipios. Entre esos asaltos acreditados, figura un robo cometido el 18 de noviembre de 2023 en una vivienda de Icod de los Vinos, de la que sustrajeron al menos 700 euros y diversas joyas. También considera probado que el 23 de diciembre de ese año se produjeron otros asaltos conectados entre sí: un robo en La Orotava, en la que desapareció una colección de monedas antiguas; otro robo también en Icod donde desaparecieron 300 euros, y un nuevo intento de asalto a una vivienda de Los Realejos, pero se frustró.

La Sala aprecia una «especial relevancia» en esa jornada de diciembre porque existe «un mismo patrón de actuación en un intervalo de pocas horas», con coincidencia de descripciones físicas, modo de acceso y vehículos vinculados a algunos de los acusados. La sentencia considera que esos elementos, unidos a los testimonios de perjudicados y testigos, «enlazan los distintos hechos dentro de una misma dinámica delictiva».

El relato de hechos probados incluye también otros asaltos frustrados y robos cometidos en los meses siguientes. Entre ellos, un intento de entrada a una vivienda en febrero de 2024, otro en Tajao que fue interrumpido al ser uno de los acusados sorprendido por un vecino, y un asalto en un domicilio de Los Realejos que no llegaron a culminar al advertir que la propietaria estaba en las inmediaciones. A finales de ese mismo mes de febrero, la banda cometió otro robo en una vivienda de San Marcos, donde fueron sustraídas cadenas, anillos, relojes y diversas joyas. El tribunal considera probado también un nuevo intento de robo en Icod aunque los asaltantes se vieron obligados a huir al ser descubiertos por varios vecinos.

La serie de asaltos se extendió a marzo de 2024, tal y como sostenía la Fiscalía y que el tribunal considera probado. Así, la banda robó en un comercio del sur de Tenerife, de donde se llevaron 450 euros; un asalto en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife, donde se «levantaron» dos huchas con 7.000 y 8.000 euros, respectivamente, además de joyas. También sustrajeron 500 euros y joyas de oro en una vivienda de Garachico o el asalto a una casa y un vehículo y otras pertenencias.

La sentencia valora las declaraciones de víctimas y vecinos, los reconocimientos policiales y judiciales, la coincidencia entre las descripciones físicas aportadas por distintos testigos, la utilización de vehículos asociados a los acusados y las herramientas localizadas en los registros.

El tribunal subraya «la persistencia y coherencia de los testimonios, la identificación de los acusados y las matrículas de vehículos aportadas por los testigos» así como un mismo modus operandi.

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En el juicio, las defensas cuestionaron la validez de algunos reconocimientos, irregularidad en los registros y el valor de ciertos archivos audiovisuales en los atestados incorporados a la causa. La Sala rechazó esas objeciones y solo admitió una corrección puntual sobre los antecedentes penales de uno de los acusados en el tiempo de los hechos.