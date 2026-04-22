Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, reciben el premio INJUVE que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia

La directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), Margarita Guerrero, ha hecho entrega este martes de los VI Premios de Periodismo y Comunicación que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia. Con estos galardones, dotados con 5.000 euros, se reconocen aquellos trabajos realizados por jóvenes periodistas que han contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad. El acto, presentado por la periodista Sara Mosleh, se ha celebrado en la en la sede de la Institución Libre de Enseñanza y ha tenido como protagonistas a Pedro del Corral y Pablo Tello, redactores El Periódico de España.

En la modalidad de Periodismo escrito, el jurado LES ha otorgado el premio por Sólo el drag les hace libres: una armadura “queer” para sacar brillo a la discapacidad , publicado en esta cabecera. El jurado ha reconocido su propuesta por haber "contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad". El reportaje relata cómo Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos han encontrado en el drag un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios: “Me he hecho fuerte. He aprendido a cuidarme y quererme". Cuando se maquillan y visten descubren que el problema no es suyo, sino de un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser.

María y Melisa, dos de las protagonistas del reportaje. / JOSÉ LUIS ROCA

La directora general del INJUVE, Margarita Guerrero, ha reivindicado el periodismo como “una labor de compromiso con los valores democráticos, una labor rigurosa, independiente y honesta, una labor totalmente opuesta a la mentira y a la difusión de noticias falsas”. “Estos premios son un ejemplo de ese periodismo y de ese compromiso”, ha asegurado Guerrero, quien ha felicitado a las galardonadas y galardonados “por su contribución a garantizar el derecho a la información y por dignificar con su labor la profesión periodística como servicio público”.

Germán Caballero ha sido galardonado en la categoría de Fotoperiodismo por La dana más cruel, una serie fotográfica que resume el trabajo de este joven fotoperiodista valenciano entre el 29 de octubre de 2024 y enero de 2025. A través de ella, va documentando las diferentes etapas de la tragedia que provocó la dana hace un año, demostrando la importancia del fotoperiodismo local que mantiene el foco en la noticia más allá de sus momentos más mediáticos. El trabajo se ha publicado en El Periódico de Catalunya, La Provincia y Levante-EMV.

Violencia machista y migración

La ganadora del premio de Periodismo audiovisual ha sido Laura de Grado por la serie Manifestaciones de la violencia machista, realizada con motivo del 25N, en la que, a través de datos, casos emblemáticos y voces expertas, la autora explora cómo la violencia contra las mujeres persiste en todo el mundo, a pesar de los avances en derechos humanos. Cada video de los cinco presentados al premio profundiza en un tipo específico de violencia. El objetivo es visibilizar, reflexionar, informar y concienciar, especialmente al público joven, para impulsar el cambio y contribuir a la erradicación de la violencia machista.

Margarita Guerrero, directora general del Instituto de la Juventud. / CEDIDA

El reportaje La muerte y la vida en el desierto de Sonora, de Sara Selva, emitido en el programa Hora 25 de la Cadena SER el 24 de octubre de 2024, se ha hecho con el galardón de Periodismo radiofónico. La autora recorre la complejidad de la migración desde México a Estados Unidos a través del desierto de Sonora. Con los testimonios de un voluntario que trata de ayudar a los migrantes, de un joven mexicano que intenta sobrevivir en ese entorno hostil y de una forense que no olvida a los que no lo consiguieron, Sara Selva ofrece una imagen clara y muy completa del riesgo al que se enfrentan los migrantes que transitan esa ruta en el contexto de las actuales leyes de migración estadounidenses.

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El jurado ha estado integrado este año por Tania Minguela, subdirectora de Información, Programas e Igualdad del INJUVE, como presidenta y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero, como vocales. Con estos reconocimientos, el Instituto de la Juventud pretende favorecer el desarrollo y difusión de la carrera profesional de jóvenes periodistas y, al mismo tiempo, defender un periodismo cívico, entendido como aquel que asume su responsabilidad en los procesos sociales, que reflexiona sobre su papel en la transformación social y que se preocupa por la búsqueda de soluciones.