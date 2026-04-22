El ejercicio como parte del tratamiento oncológico

La apuesta por integrar el ejercicio físico como una parte esencial del tratamiento de los pacientes oncológicos, sobre todo de las mujeres, recibirá este jueves un importante respaldo público en la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario, que se celebrará en el Auditorio de Jameos del Agua, en Lanzarote. La cita, organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Asociación Charter 100, reconocerá la labor de Marta y Laura Capdevila, educadoras físicas y cofundadoras de Orkide Ejercicio y Medicina, un centro ubicado en la capital grancanaria.

«No me esperaba para nada este reconocimiento. Para mí ha sido una auténtica sorpresa», confiesa Marta Capdevila, todavía emocionada por una distinción que, más allá del plano personal, supone también un impulso para visibilizar un modelo de atención que defiende que el ejercicio físico es una herramienta terapéutica clave frente al cáncer.

Aunque Orkide abrió sus puertas en septiembre del año pasado en la calle Juan de Padilla, el proyecto de estas hermanas comenzó a gestarse desde 2017 en La Sala, un establecimiento que abrieron en la calle Travieso y que continúa operativo. «Lo que hemos logrado no es algo que surgiera de la noche a la mañana, sino el resultado de muchos años de esfuerzo, de no rendirse y de seguir luchando por este modelo», explica Marta.

Abordaje multidisciplinar

Desde sus inicios, el nuevo centro nació con una filosofía clara: ofrecer un abordaje multidisciplinar que evite que los pacientes tengan que peregrinar de consulta en consulta para recibir atención especializada. En Orkide, el tratamiento se articula a través de un equipo compuesto por un médico rehabilitador, una fisioterapeuta, una cardióloga, una nutricionista y cinco educadores físicos.

«Queríamos ofrecer un enfoque integral y la verdad es que aquí se respira ciencia y corazón. Nuestros objetivos principales son mejorar la calidad de vida de estos pacientes y ayudarles a tener un mejor pronóstico», resume la profesional.

Trabajar con pacientes oncológicos va de la mano de una capacidad constante de adaptación. De hecho, uno de los mayores retos consiste en encontrar el equilibrio entre exigir y comprender las limitaciones diarias de cada persona. Por eso, los programas de ejercicio se ajustan en función del momento del tratamiento, desde los días previos a la quimioterapia hasta las jornadas posteriores, en las que la prioridad es la recuperación, aunque el paciente pueda sentirse con energía.

Las expertas aseguran que los pacientes son una parte activa de su propio proceso

«Cada decisión se toma teniendo en cuenta factores como la medicación, los efectos secundarios o el punto del ciclo terapéutico en el que se encuentra cada usuario. Hay que saber hasta dónde exigir y cuándo frenar», señala Marta Capdevila.

Para ella, el papel del ejercicio en oncología «no es negociable». Y es que la evidencia científica ha demostrado que mantener una buena masa muscular puede influir directamente en la tolerancia a los tratamientos y, por tanto, en la supervivencia. «Si una terapia debe administrarse en 12 ciclos, pero se interrumpe por toxicidad, el paciente recibirá menos dosis de la necesaria. El ejercicio es muy útil para evitar que eso ocurra», afirma.

Por ello, insiste en la importancia de actuar cuanto antes, pues el hecho de retrasar la incorporación al ejercicio, aunque solo sea unos meses, puede traducirse en un deterioro significativo del estado físico.

Según confiesa la experta, decidió orientar su carrera hacia este ámbito hace ya más de una década, tras conocer el caso de una mujer deportista de su entorno que fue diagnosticada de cáncer de mama y quería continuar con sus rutinas de entrenamiento. Aquella experiencia despertó su interés por un campo en el que, en aquel momento, apenas existían referencias. A partir de ahí, comenzó a formarse e investigar. Por suerte, en la actualidad el panorama ha cambiado de forma notable. «Cada vez hay más estudios y el discurso ha evolucionado. Ya no hablamos solo de encontrarse mejor, sino de que el ejercicio es parte del tratamiento», asevera.

Visibilidad

Una visión que comparte su hermana Laura Capdevila, quien considera fundamental dar visibilidad al trabajo que realizan. «Gracias a este reconocimiento, nuestra labor se conocerá más y podremos ayudar a más personas», apunta.

Para Laura, uno de los mayores desafíos diarios es encontrar la dosis exacta de intensidad que cada persona puede tolerar en ese momento y que, al mismo tiempo, le aporte beneficios a medio y largo plazo. «Hay que saber manejar el día a día sin perder de vista los objetivos futuros», detalla.

Lo que más le preocupa es que muchos pacientes retrasan el inicio de la actividad física hasta que ya han pasado por varios ciclos de quimioterapia y su estado se ha resentido. «El cuerpo puede deteriorarse muy rápido y muchas veces las personas llegan cuando ese desgaste ya es evidente. Si hubieran venido solo un mes antes, la situación podría haber cambiado mucho», advierte.

Para las personas que aún tienen dudas, su mensaje es rotundo. «El ejercicio es como un comodín. Un cuerpo activo y fuerte es más resiliente», sostiene Laura Capdevila. Su hermana coincide con este punto de vista y defiende que los pacientes pueden convertirse en una parte activa de su propio proceso. «Aunque no lo crean, son capaces de hacer mucho más de lo que se imaginan», concluye Marta.

La gala que acogerá el emblemático espacio lanzaroteño reconocerá a 23 referentes del deporte isleño, tanto individuales como colectivos. En la ceremonia se pondrá en valor la labor, trayectoria, innovación y compromiso de deportistas, profesionales, entidades y proyectos que han contribuido de manera decisiva al impulso del deporte femenino en Canarias.