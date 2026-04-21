La cara más cruda de la despoblación: ni bar ni tienda en un pueblo de Castellón

En los pueblos pequeños, perder un bar y una tienda no es una anécdota ni un simple cambio de paisaje comercial. Es un golpe directo a la vida cotidiana, a la convivencia y a esa red mínima de servicios que ayuda a que la gente pueda seguir viviendo en el territorio. Porque cuando desaparecen ambos, el problema ya no es solo no tener dónde tomar un café o comprar pan, es que el pueblo se encoge un poco más. Y eso es exactamente lo que le acaba de ocurrir a Benafigos.

Esta pequeña localidad del interior de Castellón, de alrededor de 140 habitantes, se ha quedado sin sus dos servicios más básicos. Primero cerró el restaurante Ca Felipo, de titularidad privada, que bajó la persiana hace unos meses. Después, hace apenas unos días, también dejó de funcionar la pequeña tienda del municipio, que operaba como ultramarinos y permitía a los vecinos abastecerse de productos de primera necesidad sin salir del pueblo.

Foto de una calle de Benafigos. / Turisme Comunitat Valenciana

"Lo sobrellevamos a duras penas"

"No hay nada. Lo sobrellevamos a duras penas, como buenamente podemos", resume la alcaldesa, Raquel Escobar. Sin bar, las reuniones sociales para tomar algo se trasladan inevitablemente "a casa", explica. Y sin tienda, hacer una compra básica obliga a desplazarse hasta Atzeneta, a 10 kilómetros de distancia y a unos 16 minutos en coche. Una situación especialmente complicada para las personas mayores o para quienes no disponen de vehículo propio, que dependen de familiares o conocidos para cubrir necesidades cotidianas.

Con este escenario, el Ayuntamiento ha decidido actuar para intentar recuperar al menos una parte de esa vida perdida. La fórmula elegida pasa por reabrir el bar Les Eres, un local municipal que cerró hace cerca de una década, cuando el otro establecimiento hostelero todavía seguía en activo. Ahora, el consistorio busca a una persona que se haga cargo del negocio y vuelva a poner en marcha un servicio que considera clave para el día a día del municipio.

Panorámica de Benafigos. / Turisme Comunitat Valenciana

Arrendamiento directo

La propuesta incluye el arrendamiento de este local de hostelería, totalmente reformado en 2024, con una superficie de 127 metros cuadrados y ubicado en pleno centro del pueblo. Para tratar de hacerlo atractivo, el Ayuntamiento plantea una adjudicación directa, sin concurso, por un alquiler mensual de 97,97 euros, sin IVA.

Además, ofrece la posibilidad de residir en un piso municipal por un precio simbólico, con la vista puesta no solo en reabrir el bar, sino también en atraer familias y combatir la despoblación. El contrato será de dos años prorrogables.

La alcaldesa confía en que el establecimiento pueda abrir "lo antes posible", especialmente porque Benafigos acogerá del 26 al 28 de junio la edición de este año de l’Aplec de Penyagolosa, una cita que llevará al municipio una notable afluencia de visitantes. Contar con un bar operativo para entonces se considera casi una necesidad.

Noticias relacionadas

Benafigos acogerá este año l'Aplec de Penyagolosa. / Mediterráneo

Pero el objetivo del consistorio va más allá. La aspiración "ideal", según explica Escobar, es que el futuro bar Les Eres pueda asumir también la función de tienda y reunir así en un mismo espacio los dos servicios que el pueblo acaba de perder. Por eso, el Ayuntamiento planteará a las personas interesadas la posibilidad de compatibilizar ambas actividades en un solo negocio.