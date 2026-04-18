Casa León, la herencia de la visita del papa a Tenerife

Más allá de las siete horas que dure la estancia del papa León XIV en Tenerife el próximo viernes 12 de junio, su visita no solo dejará huella en la retina de los asistentes a los actos programados, sino también en la labor social que presta la Diócesis nivariense precisamente a las personas sin hogar y a migrantes que, precisamente, ha motivado la visita del pontífice norteamericano a Canarias.

El obispo de la Diócesis de Tenerife, el grancanario Eloy Santiago, anunció que, de existir excedentes en la recaudación económica para sufragar la visita del papa a España, esos fondos se destinarán a la puesta en marcha de un centro de día para atender a personas sin hogar y migrantes.

Según los datos facilitados por la organización nacional del viaje, la visita a España supondrá un desembolso que rondará los quince millones de euros. Será la Iglesia católica la que costee y organice todos los actos, más allá de la colaboración que deseen realizar las administraciones públicas y cuantos benefactores privados se quieran sumar a costear la visita del pontífice.

El viaje tiene cuatro sedes: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y cada una de ellas sufragará el coste que supone la visita del papa a su diócesis, por lo que se gestionarán los posibles excedentes con autonomía en cada diócesis. En el caso de aportaciones globales, como por ejemplo los beneficios donados por Pablo Cebrián y todos los participantes en el himno de la visita del papa a España, se dividirán entre cuatro y se repartirán al 25%, según explicaron los promotores de la iniciativa.

Todos los beneficios por el himno de la visita se distribuirán en las cuatro sedes

En función del dinero que reste una vez satisfechos todos los gastos que derive la visita a Tenerife, es deseo del prelado de la Diócesis nivariense poner en marcha en La Laguna, de la mano de Cáritas, un centro de día similar al que ya existe en La Palma, el único de las características que se quiere desarrollar en Aguere.

Todo depende de los recursos económicos. Se valora poner en marcha el centro de día en un inmueble ya construido y en el que solo sea necesario adaptarlo a los usos asistenciales que se plantean desde Cáritas. A falta de definir servicios concretos, la Casa León —denominación oficiosa que adapta el nombre del papa al recurso— contará con comedor y servicios, además de ropero y también para cobertura de centro de día. Además de dar almuerzo y también un pequeño catering para la cena, se pretende dotar de servicios de asesoramiento legal para migrantes.

Las cuatro sedes acordaron emprender en cada sitio un proyecto solidario al que destinar el posible excedente. En el caso particular de Tenerife se trata de la Casa León para personas sin hogar y migrantes. El director de Cáritas, Juan Rognoni, precisó que la cantidad de recursos que se consigan permitirá saber si finalmente se pone en marcha en el centro de La Laguna, como es el deseo actual, a sabiendas de los costes que supone el emplazamiento en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad.

A falta de un informe actualizado, el director de Cáritas recuerda que en el año 2024 se habían registrado unas 250 personas en exclusión residencial en el caso particular de La Laguna, un número que se ha incrementado, como quedará reflejado en el estudio actualizado. De ahí la necesidad de Casa León.