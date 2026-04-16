Juicio de la dana
La jueza de la dana pide a À Punt los avisos de sus meteorólogos los días previos a la catástrofe
La instructora requiere a la radiotelevisión pública valenciana que aporte los vídeos del programa L'Oratge del 27 y 28 de octubre, donde se alertó del riesgo de la dana
La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha pedido a la radiotelevisión pública À Punt que envíe los fragmentos de los programas de l'Oratge donde los meteorólogos de la cadena advirtieron de los peligros que podía acarrear el temporal los días 27 y 28 de octubre, los dos días previos a la catástrofe.
En la providencia remitida a las partes este jueves, el juzgado pide que se comunique a la jefa de Meteorología de la televisión pública valenciana, Victoria Roselló, que testificó este miércoles ante la jueza, "la posibilidad de que aporte voluntariamente el contenido de los WhatsApp que le envió al director de informativos, sobre la emergencia, dada la conformidad mostrada al respecto en su declaración". Según dijo en su testifical, desde el viernes previo a la tragedia ya avisó a la dirección para preparar la cobertura del fenónemo meteorológico.
En ese sentido, la instructora reclama que se requieran a los servicios informativos de À Punt para que, "por quien corresponda, se aporte a esta causa los vídeos del programa de L'Oratge, de fecha 27 y 28 de octubre de 2024", donde Roselló y su equipo intervenían como meteorólogos, advirtiendo del riesgo del 29 de octubre.
Por otra parte, la magistrada ha requerido a la Generalitat que detalle qué unidades de bomberos forestales de Valencia movilizó aquel 29 de octubre de 2024 y concrete si lo hizo en doce de los municipios que arrasaron las riadas. Concretamente, ha pedido que se oficie a la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) para que informe sobre las concretas Unidades de Bomberos forestales de la provincia de Valencia que fueron movilizadas ese día con motivo de la dana.
Específicamente, la jueza insta a que concrete si fueron movilizadas las Unidades de Bomberos Forestales de Ontinyent, Xàtiva, Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Yátova, Requena, Sinarcas, Villagordo, Los Isidros y Chelva, así como sobre la hora a la que, en su caso, se hizo la movilización.
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