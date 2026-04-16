La fiscalía pide que los padres del bebé maltratado en Barcelona sigan en prisión por riesgo de fuga y protección de la víctima

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que mantenga en prisión a R. R. y N. F., los padres del bebé presuntamente maltratado, por riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas y protección de la víctima, que cuando ingresó el 16 de marzo en el Hospital Vall d’Hebron tan solo tenía seis semanas de vida, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. Así, los fiscales se han opuesto a la petición de la defensa de que se conceda la libertad a los progenitores, acusados de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual con penetración. La decisión se conocerá en los próximos días.

El pequeño abandonó este pasado miércoles el centro sanitario junto con una familia de acogida de diagnóstico y urgencia. El niño solo volverá al hospital para realizar visitas de seguimiento y control. Cuando se acordó que los padres ingresaran en un centro penitenciario, el juez otorgó la tutela del menor a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), la antigua DGAIA, que aún debe decidir el destino del lactante tras esta fase transitoria.

Recurso de los acusados

Las defensas de los dos imputados, que entraron en prisión el pasado 20 de marzo, cuatro días después de que el bebé fuera ingresado en el Vall d’Hebron y dos días después de ser detenidos, han presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez del Tribunal de Instancia sobre Violencia Infantil y Adolescencia, que rechazó su puesta en libertad y los mantuvo en prisión. Los abogados de la pareja –cada acusado tiene su propio letrado– han argumentado que no existe riesgo de fuga ni tampoco de destrucción de pruebas o reincidencia delictiva, los tres requisitos que señala la ley para decretar el ingreso en prisión.

Los padres acusados de maltratar a su bebé han propuesto, entre otras medidas, que se les coloque, si quedan en libertad, una pulsera telemática de seguimiento para evitar una posible fuga, según los recursos presentados por la defensa ante la Audiencia de Barcelona. A la vez, los abogados han solicitado que se les apliquen otras medidas menos gravosas, como la imposición de una fianza, el arresto domiciliario, las comparecencias periódicas en el juzgado y la prohibición de acercarse al menor o al lugar en el que se encuentre.

El recurso de la defensa

La letrada que defiende al padre del lactante, Montserrat Antolino, directora del despacho Antolino Advocats, sostiene que existen medidas menos restrictivas que se podrían aplicar en este caso. En su opinión, tras haberse incautado y revisado los móviles y los dispositivos electrónicos de los progenitores, no existe la posibilidad de que se destruyan pruebas. La letrada también rechaza que los padres puedan huir de la justicia y que exista riesgo de reiteración delictiva. Los delitos que se les imputan, en caso de condena, conllevan una pena de cárcel elevada.

La estrategia de la defensa pasa, por ahora, por intentar demostrar que las lesiones que presentaba el bebé podrían ser consecuencia de una enfermedad rara, aunque la pediatra del Vall d’Hebron que atendió al niño y la forense lo descartaron tras la revisión exhaustiva que precedió a la activación del protocolo por maltrato infantil.

Mejoría del bebé

En este sentido, la abogada del padre ha aportado al juzgado un test genético del acusado. En este informe médico consta, según la defensa, que el investigado es portador de un gen vinculado a la distrofia muscular y a la falta de colágeno, aunque el acusado no ha desarrollado la dolencia. La letrada ha solicitado que se analice si su hijo también tiene ese gen y si las lesiones podrían estar relacionadas con él. Estas pruebas genéticas serán claves para el devenir del proceso.

Más allá de eso, la mejoría del bebé durante su ingreso en el hospital, así como el hecho de que no presente nuevas lesiones, es uno de los indicios claves que los investigadores tienen en cuenta para corroborar el presunto maltrato continuado, ya que el lactante empezó a evolucionar bien desde que fue apartado del entorno familiar.