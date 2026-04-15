Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Tenerife: Liderazgo en el Manejo del Paciente Complejo

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Tenerife, dirigido por el Dr. Óscar Blasco, se ha consolidado como el referente en Canarias para la gestión de patologías de alta complejidad. Nuestro modelo rompe con la medicina fragmentada para implementar un sistema donde el hospital gira en torno al paciente, y no al revés.

El Internista: El Coordinador Real de su Salud

En un entorno sanitario donde la especialización suele dividir al paciente en órganos aislados, el internista en el Hospital Quirónsalud Tenerife asume el papel de coordinador real. Este enfoque es crítico para el paciente con pluripatología, donde el diagnóstico y el tratamiento requieren una visión de conjunto.

Gestión de la Complejidad: Centralizamos la información de diversos especialistas, matizándola con la visión propia de la especialidad, para evitar duplicidades y conflictos terapéuticos.

Centralizamos la información de diversos especialistas, matizándola con la visión propia de la especialidad, para evitar duplicidades y conflictos terapéuticos. Visión Holística: Abordamos al paciente como una unidad biopsicosocial, garantizando una atención coherente tanto en hospitalización como en consultas externas.

Abordamos al paciente como una unidad biopsicosocial, garantizando una atención coherente tanto en hospitalización como en consultas externas. Seguridad Clínica: Minimizamos el riesgo de interacciones farmacológicas mediante una revisión exhaustiva de la polimedicación.

Innovación Tecnológica: Precisión en el Diagnóstico y Tratamiento

La excelencia asistencial en el Hospital Quirónsalud Tenerife se apoya en tecnología de vanguardia integrada directamente en el Servicio de Medicina Interna. Esto permite diagnósticos no invasivos y tratamientos regenerativos avanzados:

1 - Unidad de Medicina Hiperbárica

Somos referentes en la aplicación de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB). Mediante una cámara hiperbárica de última generación, el paciente respira oxígeno al 100% en un entorno presurizado, lo que acelera la recuperación especialmente en:

Pie diabético y úlceras de difícil cicatrización.

Lesiones radioinducidas (secuelas de radioterapia).

Sordera súbita y patologías vasculares.

2 - FibroScan: Diagnóstico Avanzado del Hígado Graso

Contamos con tecnología FibroScan (elastografía hepática), una técnica no invasiva, rápida y sin dolor que permite medir la rigidez hepática y el grado de esteatosis (grasa en el hígado). Es la alternativa eficaz a la biopsia hepática para el seguimiento de enfermedades crónicas del hígado.

Abordaje Integral del Síndrome Metabólico y Riesgo Cardiovascular

El Dr. Óscar Blasco destaca que el Síndrome Metabólico (diabetes, hipertensión, obesidad y dislipemia) es uno de los mayores desafíos actuales.

"Nuestro objetivo no es tratar síntomas aislados, sino aplicar una estrategia de prevención secundaria que reduzca drásticamente la probabilidad de eventos graves como el ictus o el infarto", explica el Dr. Blasco.

Un Hospital que Gira Alrededor del Paciente

El modelo de Quirónsalud Tenerife se basa en la Coordinación Multidisciplinar. El internista actúa como el eje vertebrador que conecta las distintas áreas asistenciales y especialidades en el seno de acciones propias de la especialidad, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la experiencia del paciente.

Este compromiso con la excelencia asistencial y la tecnología punta nos permite ofrecer una medicina de alta precisión en el corazón de Tenerife, centrada en la seguridad, la eficiencia y, sobre todo, en la calidad de vida de cada persona.

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