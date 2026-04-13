El proyecto educativo 'Musicalia 2026', del Colegio Chamberí, reúne a más de 700 espectadores
Los alumnos de coro, teatro, danza y música del centro santacrucero se trasladó a la época de Cleopatra con El secreto de Egipto gracias a los más de setenta alumnos participantes
La música, la interpretación o el baile juegan un papel fundamental en la formación de los estudiantes a cualquier edad. A través de estas disciplinas, los menores son capaces de potenciar habilidades que van mucho más allá de lo académico, tales como la creatividad, la imaginación o la capacidad de expresión emocional y corporal. Todo esto, y mucho más, se ha podido vivir estos días en 'Musicalia 2026'.
El Colegio Chamberí, con más de sesenta años de historia, inauguró el pasado miércoles una nueva edición de este proyecto educativo. El centro santacrucero cuenta con educación infantil, primaria y secundaria y ofrece a sus alumnos las actividades de coro escolar, teatro, danza y música, entre otras. Durante la obra, trasladó a las más de setecientas personas que disfrutaron de la obra al antiguo Egipto, donde Cleopatra era la máxima autoridad en el país de los faraones y las momias.
Más de setenta alumnos
Desde el miércoles 8 de abril hasta el viernes 10, más de setenta alumnos actuaron para compañeros, profesores, familiares y seguidores de Musicalia, en seis funciones distintas. La historia alternaba momentos humorísticos con parte de los valores que se inculcan en el centro desde que don Domingo Hernández lo fundara en el año 1959.
Una tormenta de arena sorprendía a todos los que se encontraban en el mercado egipcio. Varias personas se tuvieron que refugiar en un templo cercano, quedándose encerrados en el mismo sin poder salir... y con dos momias con ganas de conocer gente nueva tras tanto tiempo sin recibir visitas. Una situación incómoda en la que se acaba forjando una bonita relación basada en la resolución de diferencias.
Junto a los alumnos, varios profesores y algunos exalumnos trabajaron en conjunto para poder realizar este musical: en teatro, Victoria Fumero y Víctor González, Isabel Cabeza en danza, Cira Alonso en coro, Natalia Souto en Violín, Moisés Hernández a la percusión, Carlos González a la guitarra, Sergio Andrés Cedolin a la guitarra y en teclado, con Donato Hernández en la coordinación musical y Santiago Hernández en sonido.
"Un proyecto para educar a través del arte"
El propio colegio recoge en su página web como Musicalia se ha convertido en un proyecto educativo orientado a la "formación integral, dejando una huela que trasciende lo académico". Muestra de ello es que algunos exalumnos del Colegio Chamberí vuelven año tras año a disfrutar de la obra o para ayudar en algunas de las facetas técnicas y musicales que conllevan un evento de este tipo.
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