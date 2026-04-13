‘ECOS DEL COSMOS’. Una visión artística de la evolución de las galaxias

Mirar al cielo en una noche oscura y observar el titilar de las estrellas es una experiencia que ha cautivado al ser humano desde sus orígenes. Las enormes distancias que nos separan de los objetos celestes suelen generar una sensación de desasosiego que solo se calma cuando entendemos cuál es nuestro lugar en el Universo. La astronomía y la astrofísica se han dedicado durante siglos a dar contexto científico a esta grandeza, y el ser humano ha sabido adaptarlo a su vida diaria a través de cómo los descubrimientos científicos han servido de inspiración al mundo de la cultura y el arte.

En esta Gaveta de Astrofísica hemos hablado en múltiples ocasiones sobre nuestro conocimiento actual de la evolución de galaxias, sobre cómo usamos la luz para entender el cosmos y sobre cómo un pequeño planeta en la Vía Láctea ha llegado a albergar vida inteligente. Sin embargo, debido a la naturaleza principalmente científica de esta sección, en pocas ocasiones nos hemos atrevido a conectar la ciencia con otras disciplinas. Hoy me van a permitir que divague un poco y les presente el experimento “no científico” que ha dado lugar a la exposición ECOS DEL COSMOS: galaxias ancestrales reveladas, que se expone en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife hasta el próximo 27 de abril.

Este experimento parte de la astrofísica más puntera, del descubrimiento de la galaxia barrada más lejana observada en el Universo, tema que, por cierto, ya tratamos en esta Gaveta de Astrofísica. Esta galaxia, CEERS-2112, ha dado muchas alegrías y, al mismo tiempo, algunos dolores de cabeza a la comunidad científica. Hasta hace poco pensábamos que las galaxias espirales como la Vía Láctea no se formaban hasta que el Universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Sin embargo, el descubrimiento de CEERS-2112, una galaxia análoga a la nuestra, muestra que ya existían sistemas similares hace 11 700 millones de años, cuando el Universo tenía solo un 15 % de su edad actual.

Pero volvamos al experimento. Este descubrimiento nos llevó a plantear una serie de conceptos relacionados con este cambio de paradigma en la evolución de galaxias que nos parecían necesarios para entender su importancia, entre ellos: la luz como mensajera, la reionización del Universo, la morfología de las galaxias, la Vía Láctea o la propia galaxia CEERS-2112. El siguiente paso fue buscar un canal que transmitiera de manera efectiva estos conceptos a la sociedad y, para ello, recurrimos a la ancestral conexión entre ciencia y arte.

La evolución de galaxias se convirtió entonces en tema de inspiración para una serie de artistas del grupo de investigación “Sostenibilidad, Ciencia y Arte” (SciArt-UCM) de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos y ellas indagaron en estas ideas y transformaron nuestros conceptos científicos en dibujos, fotografías, collage digital, modelado 3D, acrílicos y acuarelas, aportando una nueva riqueza, textura y diversidad a nuestro conocimiento.

El resultado de este experimento, como ocurre con muchos que iniciamos con objetivos científicos, fue mucho más allá de lo esperado. La libertad creativa y expresiva de los autores creó obras que trascienden la mera ilustración científica y generan una reflexión visual abierta al diálogo entre la ciencia y el arte: desde la metáfora del Universo como un conjunto de melodías galácticas que fluyen en el pentagrama espacial, hasta la creación de un universo existencial poblado de personas-estrella o de elementos esenciales como el punto, la línea, la oscuridad y la luz. Una vez más, la astronomía y el arte se han dado la mano para proponer al público un modo riguroso, pero a la vez íntimo, de transferir conocimiento a la sociedad.

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Jairo Méndez Abreu nació en San Juan de la Rambla, Tenerife, y cursó la Licenciatura en Física por la Universidad de La Laguna (ULL). Es Doctor en Astrofísica por la ULL y la Universidad de Padua, Italia. Tras su paso por Italia volvió a Canarias con un contrato postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y un contrato Juan de la Cierva. Posteriormente se marchó a Escocia, donde desarrolló su actividad investigadora en la Universidad de St Andrews, y regresó al IAC para trabajar en el desarrollo del instrumento WEAVE. Tras un periodo en la Universidad de Granada, actualmente es profesor en la ULL e investigador principal del proyecto BEARD.

Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez.