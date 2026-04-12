Canarias deja huella en JaMONCITO: el mapa de asteroides más grande de España
El cosmólogo de la ULL y el IAC, Carlos Hernández Monteagudo, es miembro del equipo científico que ha elaborado uno de los catálogos más completos de pequeños cuerpos del Sistema Solar. La investigación se llevó a cabo en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, mediante fotometría multibanda
Alexis Vella
El universo también conserva sus ruinas. Un cosmólogo, Carlos Hernández Monteagudo, además de miembro de la ULL y el IAC, es uno de los integrantes del equipo científico que ha desarrollado uno de los catálogos, de nombre JaMONCITO, más completos de pequeños cuerpos espaciales. «Estos fragmentos planetarios», ilustra el científico, «son los restos del inicio del Sistema Solar que no se han formado como planetas y que, por consiguiente, nos permiten conocer el origen y la evolución» del entorno en donde habita la Tierra.
Cartografiar el espacio
El proyecto nace del Javalambre VARiability Survey (J-VAR), un mapeo astronómico dedicado a estudiar estructuras y variables en el cielo. No obstante, el cartografiado que dio lugar a la investigación fue, en realidad, el Javalambre-Photometric Local Universe Survey (J-PLUS). Según explica Hernández, «cuando las noches no eran favorables o había poca visibilidad nocturna, es cuando recurríamos al J-VAR».
De ese barrido constante del espacio surge el hallazgo. Tras analizar más de 30.000 imágenes, se detectaron 131.966 objetos en movimiento. De ahí, gracias a la exploración fotométrica realizada en el propio Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, se recopiló información de 6.579 pequeños cuerpos del Sistema Solar. De estos, el 95% está ubicado en el cinturón principal, una región con forma de anillo situada entre las órbitas de Marte y Júpiter.
La fotometría multibanda
Se tratan de restos primitivos del proceso de formación planetaria que permiten estudiar el origen y la evolución del propio Sistema Solar. Por ello, a través de fotometría multibanda, una técnica de medición de la intensidad lumínica de objetos mediante diferentes filtros de color, se determinan las propiedades de cada cuerpo espacial: de mayor o menor tamaño, de formación más antigua o más reciente, ricos en carbono, dominados por silicatos, de material volcánico, entre otros. «Estos pequeños cuerpos no son fáciles de detectar, brillan muy poco y solo se pueden ver por el reflejo de la luz del sol. Se necesitan cartografiados profundos y con diferentes filtros de color, como es el caso del J-PLUS, con 12 bandas, y del J-VAR, con siete», describe el científico.
«Estos telescopios son capaces de barrer grandes áreas del cielo a una velocidad altísima»
Estas imágenes, tomadas directamente desde el espacio, se pueden estudiar y examinar en tierra firme sirviéndose del telescopio JAST80, un instrumento astronómico de 80 centímetros de diámetro que destaca por su gran campo de visión y su cámara panorámica. «Dentro del Observatorio de Javalambre, que se ocupa especialmente de desarrollar cartografías, estos telescopios son capaces de barrer grandes áreas del cielo a una velocidad altísima», explica Hernández. Este aparato astronómico, por tanto, con un ancho campo de visión de dos grados cuadrados, capaz de fotografiar a toda la Luna en el mismo plano, es único e ideal para trabajos de este calibre.
Tanto es así, que, incluso, durante el análisis se detectó un objeto no catalogado previamente. El Minor Planet Center, la institución mundial que, entre otras funciones, designa planetas menores o cometas de nuestro sistema planetario, confirmó que se trataba de un satélite irregular de Júpiter. Para llevar a cabo este tipo de tareas, informa el cosmólogo, «se usan software automatizados para comparar las diferencias de los resultados obtenidos y, así, detectar cualquier tipo de movimiento que confirme la ubicación de un asteroide».
Formado por 21 científicos de diversas ramas, el equipo, ahora, prevé ampliar el catálogo con nuevas observaciones y mejorar la clasificación de los asteroides. «Este primer estudio», concluye Hernández, «es solo el análisis de una submuestra de todos los datos que el J-VAR tiene disponible; aún queda mucho trabajo por examinar». Porque, en el fondo, ampliar este mapa es otra forma de conocer, un poco más, el origen del universo.
El origen del J-VAR
Años atrás, recuerda el cosmólogo Carlos Hernández Monteagudo, «el Javalambre-Photometric Local Universe Survey (J-PLUS) del observatorio en Teruel, se origina como un cartografiado calibrador de otro más grande y profundo: el Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey (J-PAS)». Este instrumento, capaz de mapear el espacio exterior, tenía por objetivo «descubrir cuál era la naturaleza de la energía oscura» y, para ello, «debía barrer, con mucha profundidad, miles de grados cuadrados a través de galaxias».
Así, este cartografiado potente y robusto, aclara Hernández, «necesitaba calibrar su fuerza y, por ello, se diseñó el J-PLUS con un telescopio adyacente más pequeño». Ese es el origen del segundo proyecto. «Por aquel entonces, en 2014, decidieron añadirle 12 filtros estrechos en el sistema óptico para, de forma añadida, intentar entender las estrellas de nuestra Vía Láctea», evoca. En la actualidad, su telescopio ya ha analizado 5.000 grados cuadrados.
Eso sí, el J-Plus, argumenta el científico, «solo opera las noches que son fotométricas»: momentos en los que el cielo está despejado, la luna no se encuentra muy resplandeciente, no hay tormentas, nubes, humedad alta… Cuando la calidad de las observaciones no son realmente favorables para el segundo cartografiado, es cuando se requiere del Javalambre VARiability Survey (J-VAR), el protagonista del proyecto JaMONCITO. Es así como este último instrumento de mapeo espacial, nace, a su vez, derivado del anterior para llevar a cabo otro tipo de ciencia.
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