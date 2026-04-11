Accidente de trenes
La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño
Se trata de la única persona que permanece hospitalizada tras el trágico accidente ferroviario del mes de enero
EP
La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) ha dado a luz este sábado a un niño en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM).
Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, tan solo permanece una mujer ingresada en UCI tras el trágico accidente ferroviario que se saldó con el fallecimiento de 46 personas.
En suma, han sido atendidos 126 adultos y cinco niños, habiéndose producido ya 124 altas y un deceso. Tal y como ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado.
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se produjo el alta de la última persona afectada por el accidente hasta el momento, en este caso ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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