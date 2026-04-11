Hospiten anuncia la construcción de un nuevo hospital en Punta Cana

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, Hospiten anuncia la construcción de Hospiten Punta Cana, un moderno hospital diseñado para ofrecer atención médica integral con tecnología de última generación en un entorno sostenible.

Con una inversión de 80 millones de dólares y más de 11.000 m² de construcción, el centro contará con 68 habitaciones de hospitalización, 23 consultorios, 16 boxes de urgencias, 8 boxes de UCI y un bloque quirúrgico de última generación con tres quirófanos, incluyendo uno híbrido con sistema avanzado de imagen con hemodinamia.

El proyecto, que fue presentado por Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten, y, generará más de 300 empleos durante la fase de construcción y permitirá la contratación de 250 profesionales entre personal sanitario y administrativo, lo que contribuirá al fortalecimiento de la economía local y el desarrollo del turismo médico en la región.

Hospiten Punta Cana busca ofrecer atención médica de calidad, con tecnología avanzada como TAC espectral, resonancia magnética asistida por IA, sonografía 4D con IA, mamografía 3D y quirófanos de cirugía mínimamente invasiva, garantizando estándares internacionales de excelencia.

El hospital se construirá con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo generación de energía renovable, selección de materiales de bajo impacto y construcción industrializada. Se prevé alcanzar certificaciones LEED Zero, Well Platinum y Net Zero, además del Joint Commission Internacional (JCI) Quality Approval, asegurando instalaciones que combinan cuidado ambiental y bienestar del paciente.

Hernández Rubio afirmó que "la construcción de Hospiten Punta Cana nace de la convicción de que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Nuestro objetivo es acercar la medicina de primer nivel a la región, fortalecer la seguridad sanitaria del destino turístico y contribuir al desarrollo social y económico de Punta Cana y de toda la República Dominicana”.

Hospiten Punta Cana también impulsará la economía local y el desarrollo del turismo médico, atrayendo pacientes internacionales que buscan atención de calidad a costos competitivos, integrando salud y experiencia turística. El centro reafirma el compromiso de Hospiten con la comunidad, mediante colaboración con instituciones locales, programas de prevención y generación de empleo.

Hospiten Punta Cana se proyecta como un referente de innovación, sostenibilidad y atención médica de excelencia en el Caribe.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

Hospiten Paitilla (Panamá) forma parte de Hospiten. Fundado en 1975, cuenta con un prestigioso grupo de profesionales en todas las especialidades médicas y más de 600 colaboradores. En la actualidad, ofrece una amplia gama de facilidades hospitalarias y de servicios técnicos, diagnósticos y terapéuticos.

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