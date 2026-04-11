La DGT felicita a los conductores: la siniestralidad del primer trimestre baja un 22% respecto a 2025

La DGT ha publicado las cifras de siniestralidad del primer trimestre del año, y ya habla de un registro histórico: durante los tres primeros meses del año se han producido 186 siniestros mortales en los que han fallecido 196 personas, 56 víctimas mortales menos que en el mismo periodo del pasado año, (un 22% menos).

Este principio de año es, por tanto, el trimestre inicial con menos fallecidos de la serie histórica, descontando el año 2021 que estuvo condicionado por las restricciones a la movilidad generadas por el covid. Estas cifras se producen en un contexto con un 4,12% más de desplazamientos de largo recorrido con respecto al pasado año.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dado la enhorabuena a los conductores, "los verdaderos artífices de este descenso, por los avances en seguridad vial y apela a todos ellos a que, en estos días de tantos desplazamientos por las carreteras, la prudencia y la precaución sean los mejores compañeros de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa", ha publicado la DGT.

Inusual e inédito

Los expertos en seguridad vial se mueven en una franja de más menos 5% y este primer trimestre con un 22% menos de fallecidos es algo inusual e inédito, más cuando los desplazamientos por carretera han sido mayores.

Las vías convencionales siguen siendo las que mayor número de siniestros mortales registran con el 78,6% del total. Destaca también, el importante descenso de los fallecidos en turismo, con un 31% menos (90 frente a los 131 del pasado año).

Suben los atropellos

Respecto al tipo de siniestro, descenso importante de las salidas de vía, con un 33% menos de fallecidos. El único tipo de siniestro que aumenta es el atropello a peatón con 31 víctimas mortales, frente a las 26 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 26 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, 23 de ellos viajaban en turismo, 1 en furgoneta y 2 en camión. 1 usuario de bici y otro de motocicleta tampoco hacían uso del correspondiente casco.

Por comunidades autónomas, la siniestralidad en este primer trimestre ha tenido un comportamiento irregular. En cuatro comunidades autónomas ha aumentado el número de fallecidos (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia) mientras que en el resto ha descendido.

Semana Santa

Por lo que respecta al mes de marzo, las cifras tanto de siniestralidad como de desplazamientos son también inusuales. Ha sido el mes con más siniestros y fallecimientos del año, debido en gran medida al incremento de desplazamientos a causa de la Semana Santa. Por eso se han registrado 3 fallecidos más que en marzo de 2025.

Durante este mes de 2026 se han registrado en las carreteras 68 siniestros mortales en los que han fallecido 71 personas, 31 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 30% de fallecidos, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 10,85%, registrándose 38,8 millones de movimientos de largo recorrido.

Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, ha aumentado el número de peatones fallecidos (13), 7 más que en el mismo mes del año anterior, y el de motoristas (17 fallecidos), frente a los 14 del mes del pasado año.

Muertos en turismos

El descenso más significativo de víctimas mortales este mes se produce en los turismos (34 víctimas mortales, 25 menos) que en el mismo mes del año anterior. En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos en todo tipo de siniestro, excepto en los atropellos a peatón, que aumentan.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 7 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad, todos ellos viajaban en turismo. Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que mayor descenso registra, mientras que Andalucía y Castilla y León son las que mayor número de víctimas mortales registran.