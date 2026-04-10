El obispo de Tenerife desea que el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria estén juntos en la misa del papa

Parafraseando el villancico Una sobre el mismo mar, el obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, reconoció su deseo de que tanto el Cristo de La Laguna como la imagen de la Virgen de Candelaria estén juntos sobre el altar de la misa de clausura del viaje del papa a España, que se celebrará en el puerto de la capital tinerfeña el mediodía del viernes 12 de junio. La Esclavitud del Crucificado Moreno, de gran devoción, ya ha dado su conformidad. Monseñor Santiago admite su emoción al pensar en las miles de personas, no solo del Archipiélago y de España, sino en especial de Latinoamérica, que podrán ver por televisión, en la eucaristía de fin del viaje, a la Patrona de Canarias, que custodian los padres dominicos.

Un deseo compartido para la misa final

Tras la última peregrinación a Santa Cruz, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, bien se podría repetir un dispositivo similar a cuando la Virgen de Candelaria fue trasladada al Centro Penitenciario Tenerife II, en El Rosario. No se trata de repetir una peregrinación, sino de garantizar un traslado con decoro y respeto y que la imagen esté en la ceremonia final de la visita del papa durante una semana a España.

En cualquier caso, la decisión final corresponde a los dominicos de la Basílica de Candelaria, que son quienes tienen delegada la guardia y custodia de la imagen.

Seguridad y dispositivo especial

El obispo de la Diócesis de Tenerife admite la intensidad de las reuniones en materia de seguridad que se han celebrado entre el miércoles pasado y ayer mismo para garantizar el dispositivo con las máximas garantías. El operativo contará con 1.200 agentes de la Policía Nacional, cuerpo que se encarga de la coordinación del dispositivo que se desplegará tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en la provincia tinerfeña y que será coordinado por un mando que se traslada desde la dirección de Madrid.

¿Dónde se queda el papa?

Otra de las cuestiones más reiteradas: ¿dónde pasará la noche el papa del jueves 11 al viernes 12 de junio? De nuevo... solo el Vaticano lo sabe, si lo ha decidido... La intención del obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, es que el papa pernocte en el Palacio Episcopal de Vegueta, al término de la misa que tendrá lugar en el campo de fútbol Siete Palmas.

Riesgos logísticos y meteorológicos

La organización tinerfeña advierte de los riesgos que supone trasladar a primera hora de la mañana a León XIV y recuerdan los embotellamientos habituales de los viernes, que podrían empeorar con el traslado del papa desde La Laguna. Y ya no solo se trata del traslado desde Los Rodeos a San Agustín, sino de tener en cuenta la tradicional meteorología adversa en el aeródromo y los problemas de visibilidad por neblina.

Dicha situación obligaría a desviar el avión de regreso del papa de Fuerteventura al Reina Sofía. Y todo eso con el añadido de que la agenda incluye seis horas en Tenerife. Si pernocta en Gran Canaria, llegaría a las ocho a Los Rodeos para visitar el centro de migrantes de Las Raíces, la plaza del Cristo y obispado, para bajar luego a Santa Cruz a presidir la misa fin de visita. La aparición de la neblina dificultaría cumplir ese plan.