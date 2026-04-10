NASA
Directo | Artemis II regresa a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna
La misión ha marcado una era histórica al batir el récord de distancia humana en el espacio y la tripulación ha logrado fotografiar de cerca la cara oculta de la Luna
Redacción
La misión Artemis II está a punto de concluir. El amerizaje de la cápsula Orión en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (Estados Unidos), está programado para las 8:07 p. m. local del viernes, lo que en horario peninsular de España equivale a las 2:07 a. m. de la madrugada del sábado 11 de abril.
Tras 10 días de misión y un sobrevuelo histórico alrededor de la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresan a casa, un vuelo que representa el primer viaje tripulado más allá de la órbita terrestre en 54 años.
La misión Artemis II ha marcado una era histórica al batir el récord de distancia humana en el espacio, alcanzando los 406.772 kilómetros de la Tierra. Durante sus diez días de viaje, la tripulación —que incluye por primera vez a una mujer, a un astronauta afroamericano y a un canadiense en una misión lunar— ha logrado fotografiar de cerca la cara oculta de la Luna.
El siguiente paso
Con los datos recogidos en Artemis II, la NASA centrarán todos sus esfuerzos en Artemis III (prevista para mediados de 2027), la misión que tiene como objetivo practicar el acoplamiento con un módulo lunar para garantizar la seguridad del regreso a la Tierra.
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