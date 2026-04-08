La DGT contabiliza 30 fallecidos en 28 accidentes de tráfico durante Semana Santa, 3 más que en 2025

30 personas han perdido la vida en los 28 siniestros mortales de tráfico que se han producido en vías interurbanas entre las 15:00 horas del viernes 27 de marzo, hora a la que comenzó el dispositivo especial de la DGT de vigilancia y regulación del tráfico de Semana Santa, hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Esta cifra supone tres víctimas mortales más con respecto a la Semana Santa del pasado año, en un contexto en el que los movimientos de largo recorrido han aumentado un 3,2%. En concreto, durante los 10 días y medio de operación se han registrado 17,3 millones de desplazamientos, según ha informado la DGT.

La distribución de los fallecidos en accidentes de tráfico por tipos de vía ha sido la siguiente: ha descendido el número de fallecidos en autopista o autovía, con 2 fallecidos menos que en la Semana Santa de 2025. Una vez más, el predominio de muertos en carreteras convencionales es absoluto puesto que 9 de cada 10 lo han hecho en este tipo de vías.

Muertes por atropello

Por tipo de accidente, se han incrementado los fallecidos por atropellos (5 más que en 2025) y por colisiones frontales, traseras y múltiples (4 más que el año pasado). Por el contrario, han descendido los fallecidos por salidas de vía y por colisiones laterales y frontolaterales, con 3 víctimas menos respectivamente que en la Semana Santa de 2025.

Respecto al tipo de vehículo siniestrado, 9 de los fallecidos esta Semana Santa eran usuarios vulnerables: 5 peatones (3 más que el pasado año) y 4 motoristas (4 menos que en 2025). Han aumentado también los fallecidos en turismos, con 3 fallecidos más que en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo además el medio de desplazamiento que más vidas perdidas registra.

La clasificación de los fallecidos por grupos de edad es la siguiente: Los que han registrado el mayor número de víctimas mortales son las personas de 35 a 44 años en primer lugar, y de 25 a 34 años en segundo, con 6 y 5 víctimas mortales, respectivamente. Por otro lado, la DGT ha observado un aumento de 4 personas fallecidas en el grupo de edad de más de 65 años, así como una disminución de 6 víctimas mortales en el grupo de 45 a 54 años respecto a 2025.

Domingo crítico

La estadística de Tráfico también recoge los días y las horas en las que más siniestros con víctimas mortales se han producido. El domingo 29 de marzo fue el día en el que más víctimas mortales se produjeron, con 6 fallecidos. La franja horaria que mayor número de personas fallecidas ha registrado continúa siendo la comprendida entre las 14:00 y las 19:59 horas, con 11 víctimas mortales,1 más que en la Semana Santa del año pasado.

Otro de los datos recopilados por la DGT apunta a los sistemas de seguridad de los vehículos. 2 de los 17 fallecidos en turismos de los que cuentan con cinturón de seguridad no hacían uso del mismo. Esto confirma la tendencia de los 10 últimos años que muestra que los turismos siguen siendo los que encabezan la lista de personas fallecidas que no usaron los accesorios de seguridad, si bien se trata de la cifra más baja del periodo analizado.

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La comunidad autónoma que ha tenido un mayor aumento de personas fallecidas es Galicia (+5), mientras que, las que han presentado un mayor descenso son Cataluña (-5) y Canarias (-3). En el polo opuesto, hay 7 comunidades autónomas (Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia y Ceuta y Melilla) que no han registrado ninguna víctima mortal.