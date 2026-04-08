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"El único deseo del papa Francisco era rezar ante los cayucos apilados en La Restinga, en El Hierro"

Rubén Cruz, redactor jefe de Vida Nueva, relata el deseo del papa Francisco de visitar El Hierro para rezar ante los cayucos, un viaje frustrado por diferentes circunstancias

El redactor jefe de Vida Nueva, el tinerfeño Rubén Cruz, en la recepción que le ofreció el papa Francisco.

El redactor jefe de Vida Nueva, el tinerfeño Rubén Cruz, en la recepción que le ofreció el papa Francisco. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Con motivo del 65 aniversario de la revista Vida Nueva en 2023, la dirección de la publicación contactó con el papa Francisco, quien les reconoció su admiración por su labor y los sorprendió con un regalo: la invitación de compartir 48 horas con Bergoglio y en su casa.

Un encuentro único con el papa Francisco

En el equipo de Redacción, Rubén Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 1991), graduado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Periodismo Económico, que trabajó en La Razón antes de incorporarse a Vida Nueva, donde desarrolla su labor como redactor jefe en la actualidad, periodista que realizó prácticas en el periódico EL DÍA.

El origen del viaje papal a Canarias

Entre la experiencia que supuso dos jornadas de trabajo con el papa argentino, Rubén Cruz desvela el deseo que les manifestó abiertamente Bergoglio ante la tragedia de la migración en Canarias: trasladarse hasta La Restinga, en El Hierro, para poder rezar ante los cayucos apilados donde centenares de personas se jugaron la vida.

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Barajó una escala rumbo a su Argentina natal, que se truncó con el cambio de gobierno; incluso una visita a El Hierro que se descartó ante la imposibilidad de llegar con su avión sin hacer escala en Tenerife o Gran Canaria. El papa quería un encuentro íntimo y recogido… y precisamente el destino herreño queda fuera en el viaje que hereda León XIV en junio.

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