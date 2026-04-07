El Gobierno envía a las Cortes la reforma de la Constitución para blindar el aborto sin incluirlo en los derechos fundamentales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley destinado a reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto. El Gobierno sigue encuadrando este cambio en el artículo 43 de la Constitución, es decir, entre los principios rectores y no entre los derechos fundamentales, pese a que esta decisión ha generado críticas políticas y jurídicas porque tiene efectos más limitados y de menor alcance. Incluso el Consejo de Estado, que ha dado luz verde a la reforma, se ha mostrado a favor de su inclusión entre los derechos fundamentales pero el Gobierno ha desoído estas propuestas y la propuesta aprobada este martes sigue incluyendo la propuesta en el artículo 43.

"Estamos blindando el derecho de las mujeres en su prestación prestacional, porque es lo que está en riesgo. No está en riesgo la dimensión de libertad, a decidir libremente sobre la maternidad, porque este derecho ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, pero el 79% de las interrupciones se practica en centros privados", ha argumentado la ministra para defender su inclusión entre los principios rectores, dentro del artículo 43.