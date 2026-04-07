FORO PRENSA IBÉRICA - CEOE TENERIFE - 'Liderazgo femenino en la empresa: experiencia, retos y futuro'

El próximo miércoles 15 de abril de 2026, el Real Casino de Tenerife acogerá una nueva edición del Foro Prensa Ibérica – CEOE Tenerife, centrado en el papel del liderazgo femenino en el ámbito empresarial.

El encuentro, que comenzará a las 09:30 horas en la terraza de la 4ª planta del recinto, reunirá a destacadas profesionales para compartir experiencias, analizar los retos actuales y reflexionar sobre el futuro del liderazgo femenino.

La jornada arrancará con la bienvenida por parte del presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso Martín, seguida de la intervención de Beatriz Barrera, presidenta del Real Casino de Tenerife. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda moderada por Elena Vela, secretaria general de CEOE Tenerife.

En el debate participarán:

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