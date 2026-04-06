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Misión de la NASA
Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna
La misión de la NASA realiza este lunes su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta
La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta: la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.
Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:
Lado oculto de la Luna
Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros, permitiendo a los astronautas observar hoy el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.
Las observaciones lunares darán inicio, a las 19:45 (hora peninsular).
Una misión de récord
Los cuatro astronautas de la misión superarán hacia las 18:56 (hora peninsular) el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.
Esa misión se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.
Llegada a la Luna
La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará hoy en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros (41.072 millas) de la Luna, hacia las 17:41 hora peninsular, durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.
La agencia señaló en conferencia de prensa que considera la llegada al satélite cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente.
Día clave en la misión Artemis II
La misión Artemis II de la NASA alcanzará hoy varios logros importantes durante su histórico viaje alrededor de la Luna, incluyendo el paso por su lado oculto: la tripulación superará la distancia récord establecida por el Apolo 13, la nave Orión llegará tanto a su punto más cercano a la Luna como a su mayor distancia respecto a la Tierra, y además experimentará un eclipse solar.
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