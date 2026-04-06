Amama demandará a la Junta de Andalucía para que indemnice a una de las afectadas por los cribados de cáncer de mama

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ha anunciado este domingo que demandará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados para que indemnice a Anabel, una de las afectadas por la crisis de los cribados del cáncer de mama en la comunidad autónoma andaluza.

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, el abogado ha señalado que hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas en la actualidad, así como "unas 50 o 60 en manos de las propias mujeres pendientes de su presentación, y unas 40 o 50 aproximadamente pendientes de estudio y confirmación".

Por este motivo, Jiménez ha asegurado que van a comenzar a presentar demandas judiciales "toda vez que la Junta no atiende el requerimiento alguno ni atiende a darnos otro tipo de solución".

En contexto, ha relatado que el caso de Anabel fue el primero que se presentó, hace "más de seis meses", al tiempo que ha valorado como "curioso" que es el único en el que no han recibido "absolutamente ningún requerimiento". En este sentido, ha sostenido que el Gobierno andaluz no ha requerido "ningún papel" para su caso.

"Visto lo visto, presentaremos las demandas judiciales una vez vayan venciendo siempre y cuando la administración no produzca o no genere otro plazo", ha agregado, mientras que ha estimado que a finales de abril-mayo estarán en condiciones de presentar "una tras otra".

"También es cierto que aun presentando todas las demandas es que no dejan de acudir diariamente reclamaciones de este tipo. Todos los días hay alguna nueva", ha asegurado.

Más de 50 llamadas

Por otra parte, el letrado ha asegurado que personalmente ha llamado "más de 50 veces" al Gobierno andaluz, recibiendo "la callada por respuesta" en todas las ocasiones. Al hilo, ha insistido en que ha procurado ponerse en contacto por correo electrónico, con el mismo resultado.

"Evidentemente queríamos evitar un suplicio para las mujeres con unos procedimientos judiciales que son largos, costosos y en cualquier caso generaron un sufrimiento para algunas personas que quizás desgraciadamente ni siquiera lleguen al final de eso contencioso", ha apostillado.

En este sentido, el abogado ha apuntado que "lo cierto y verdad es que se niegan a disculparse, a pedir perdón y, por supuesto, a resarcir a las mujeres, que es la única manera que existe para que de alguna forma se sientan medianamente satisfechas".