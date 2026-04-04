Padre Ángel: "No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia"

Ángel García Rodríguez, el Padre Ángel, lleva más de sesenta años ayudando a los más desfavorecidos -huérfanos, ancianos, refugiados, sintecho- a través de Mensajeros de la Paz, la ONG que ha dejado su huella en 79 países y que recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994.

A sus casi 90 años, este sacerdote asturiano que lleva ya seis décadas en Madrid mantiene una actividad y una vitalidad impropia de la edad: “¡ya me jubilaré cuando sea mayor!”, dijo entre bromas antes de comenzar la entrevista. Desde lo más alto de la terraza del Club Financiero Génova, junto a la céntrica plaza de Colón de Madrid, busca orgulloso, a vista de pájaro, la Iglesia de San Antón que gestiona en la capital Mensajeros de la Paz: “tuve que esperar 78 años para tener una iglesia abierta para la gente que no tiene techo o que pasa frío; está abierta las 24 horas y a ella llegan las personas que no tienen dónde estar, que quieren tomar un café o un abrazo o, simplemente, que quieren que alguien los escuche”.

Con su ejemplo, el Padre Ángel defiende la labor social de la Iglesia: “La Iglesia ha sido pionera desde el inicio con los de la lepra o con los del sida; tiene sus problemas, pero sigue siendo pionera en obras sociales.

En la charla habla de su infancia, de la pobreza que se vivió en la posguerra y del ejemplo que en su pueblo natal, La Rebollada, encontró en Don Dimas, un cura que “iba a consolar a las viudas y a los niños huérfanos”.

Preguntado si, en un mundo con guerras, necesidad e injusticias, cuesta más creer en Dios o en el ser humano, el Padre Ángel no duda en decir que “no” y ofrece una visión buenista de la realidad: “Desde que el mundo es mundo siempre hubo peleas y problemas, pero también siempre hubo gente buena”. “Las personas no son malas, a veces hay personas que están enfermas -las que hacen estas locuras de las guerras-, pero son personas que están un poco taradas; he encontrado algunos que están tarados que habría que apartarlos un poco de la sociedad para que no hagan barbaridades y no nos metan en conflictos”, asegura.

En relación al papel de la mujer en la Iglesia, el Padre Ángel considera que “no es ninguna herejía que la mujer dentro de la Iglesia pueda llegar a tener el mismo papel que tiene el papa, el obispo o el sacerdote”. “El problema de la Iglesia no es que los curas se casen o que las mujeres sean sacerdotes, el problema de la Iglesia es ser la Iglesia de Jesús de Nazaret, que está con los pobres, que los bendice, los abraza y los consuela”, concluye.

El Padre Ángel reniega de los casos de pederastia que han salpicado a la Iglesia–“hay que reparar el daño”– y reflexiona en torno al rumbo actual de la Iglesia. Cree que León XIV será continuador de la labor social del Papa Francisco y cuenta en la entrevista algunas anécdotas vividas con Jorge Bergoglio en Buenos Aires cuando siquiera podía imaginar que algún día se convertiría en Sumo Pontífice.

Orgulloso de la labor que desarrolla Mensajeros de la Paz, recuerda que las ONG ayudan, colaboran, pero “la obligación es del Gobierno”.

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Sus palabras destilan, a lo largo de toda la entrevista, una fe inmensa en Dios y en los seres humanos, una empatía absoluta hacia los más necesitados y un legado admirable que deja una huella imborrable en nuestra convivencia.