Mutua Tinerfeña consolida su Encuentro de Mediadores como cita clave del sector asegurador en Canarias

Mutua Tinerfeña celebró este 26 de marzo la tercera edición de su Encuentro de Mediadores, una cita que la entidad consolida como referente anual para el canal mediador del sector asegurador en Canarias.

El evento tuvo lugar en el Espacio Mutua Tinerfeña, un entorno diseñado para impulsar encuentros profesionales, fomentar el diálogo y reforzar la conexión de la entidad con la sociedad canaria. La jornada reunió a corredores, entidades de bancaseguros y agentes exclusivos, junto a profesionales del equipo directivo, del área comercial y de las distintas áreas de Mutua Tinerfeña, que participaron activamente en el desarrollo del encuentro.

Mutua Tinerfeña celebró la tercera edición de su Encuentro de Mediadores / E. D.

La presentadora del evento fue Pilar Rumeu, quien condujo la jornada con profesionalidad y cercanía.

El Director Comercial, Javier Rodríguez, presentó los resultados del año 2025 y visión para 2026. Además, contamos con la intervención. Posteriormente, el exjugador internacional de baloncesto y comunicador Juanma Iturriaga intervino con la conferencia “Equipos de Alto Rendimiento”, aportando una visión inspiradora sobre liderazgo, superación y la importancia del trabajo colaborativo.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la entrega de los reconocimientos anuales al canal mediador, galardones que pusieron en valor el desempeño en las categorías de Diversos, Hogar, Multiproducto, Flotas, Sostenibilidad y el Premio al Legado Familiar.

Mutua Tinerfeña celebró la tercera edición de su Encuentro de Mediadores / E. D.

El acto concluyó con las intervenciones del Director General, Joaquín Ramírez, y del Presidente Don Luis Dorta y el Vicepresidente Don Salvador Rojas, quienes destacaron el compromiso de Mutua Tinerfeña con un modelo de mediación cercano, profesional y orientado al servicio.

Tras el cierre institucional, los asistentes participaron en un espacio de networking y conversación, concebido para compartir ideas, intercambiar impresiones y seguir fortaleciendo la relación entre mediadores y profesionales de Mutua Tinerfeña.