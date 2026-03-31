El Colegio de Educación Especial Acamán de Fundación Hospitalarias
Un referente en Canarias en inclusión y desarrollo integral de su alumnado
El Colegio de Educación Especial Acamán nació en 1974, de la mano de la congregación religiosa Hermanas Hospitalarias, que en enero de 2025 cedió su gestión a Fundación Hospitalarias Tenerife. En estos 51 años de vida ha ido creciendo en servicios, adaptándose a la realidad de las familias y a la innovación educativa de niños y niñas con discapacidad intelectual. En todo este tiempo, ha reafirmado su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de su alumnado mediante la puesta en marcha de nuevas iniciativas educativas, terapéuticas y sociales.
“Entendemos la educación especial como la herramienta que ofrecemos a nuestro alumnado, para favorecer su pleno desarrollo”, en palabras de la directora gerente, Carmen Delia Álamo González. La metodología con la que se lleva a cabo tiene como base su participación, buscando que sean activos, colaboren en el aprendizaje y respetar sus ritmos.
El centro, que mantiene un concierto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, posee un alumnado de 90 niños, niñas y adolescentes, distribuidos en 14 unidades de Educación Infantil, Primaria y el programa de Tránsito a la Vida Adulta. Además, también ofrece los Itinerarios Formativos Específico y de Capacitación +16 y +21 en Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, con un cupo total de doce plazas en cada uno de ellos.
Incluye además el programa de Atención Temprana, para pequeños/as de 0 a 3 años en virtud de una subvención de la mencionada consejería y que en el curso 2025-26 cuenta con un aula y cinco niños y niñas.
La plantilla del centro está conformada por 50 profesionales de especialidades como pedagogía terapéutica, logopedia, fisioterapia, psicología y trabajo social, que llevan a cabo una labor individualizada proporcionando una respuesta educativa adaptada a cada nivel. Se trabaja la autonomía personal, social, el ámbito de la comunicación y la representación. Además, se complementan con los servicios de orientación, comedor, acogida temprana, transporte escolar, club de ocio dos días en semana, campamento de verano inclusivo y talleres de Navidad, Carnaval y Semana Santa, que facilitan el respiro y la conciliación de las familias.
El colegio dispone además de tecnología puntera para facilitar los procesos de asimilación de conceptos, como realidad virtual con gafas 3D y pizarras digitales, tablets, Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación (SAAC), una mesa interactiva y aulas de nuevas tecnologías y multisensorial, que permite la estimulación de todos los sentidos, potenciando sus habilidades sociales e intelectuales a través del descubrimiento.
La educación especial no solo consiste en adaptar contenidos, sino en creer en las capacidades de cada persona y ofrecerles las herramientas necesarias para desarrollar su máximo potencial.
El CPEE Acamán pondrá en marcha el proceso de admisión de alumnado del 6 al 17 de abril, e invita a la comunidad a conocer su labor y a sumarse a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.
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