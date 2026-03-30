DNI en el móvil: cuándo se podrá utilizar y cómo descargarlo y utilizarlo

Lleva un año en vigor, pero su implantación sigue siendo de momenot un avance incomprendido. El DNI digital avanza en España entre problemas, alcanzando esta semana un capítulo nuevo: el 2 de abril se hace obligatorio, por el Real Decreto que puso en vigor esta aplicación oficial, que el DNI digital sea verificable en todas partes.

A iniciativa de Interior, y tras una espera de dos años para armonizar el proyecto con los reglamentos europeos, el Consejo de Ministros aprobó el martes 1 de abril un real decreto que modernizaba la expedición del DNI para que los ciudadanos puedan llevarlo en el móvil como un documento fehaciente de identificación. El míercoles 2 de abril de 2025 el Boletín Oficial del Estado le dio vigencia oficial, y arrancaba la aplicación MiDNI.

Ese es el nombre con que se popularizaba lo que para la Policía Nacional, internamente, sigue siendo el "Proyecto de Identidad Digital". Hasta ahora, el DNI físico español, que confecciona la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, era un modelo imitado en numerosos países del mundo. Con la nueva aplicación para móviles, España ingresaba en un reducido club de estados pioneros en la digitalización de su principal documento ciudadano, junto con Suecia, Dinamarca y Letonia.

Pero la Junta Electoral Central, a petición del PP y por los riesgos que apreciaba ese partido en el uso de MiDNI a la hora de votar, decidió la pasada semana elmiminar el DNI digital como una de las formas de acreditarse en la mesa electoral. El motivo: no se aprecia la seguridad suficiente en torno a la aplicación. Interior ha defendido que MiDNI es seguro, pero también ha advertido de que, a partir de este 2 de abril, es obligatorio que las adminstraciones, y también los entes privados, cuenten con lectores del QR del DNI digital para comprobar la identidad de una persona que así lo requiera.

El desconocimiento de la norma y de la aplicación, y la falta de previsión para proveer de lectores a los colegios electorales, provocan que, de momento, en los comicios andaluces del próximo 17 de mayo el votante no pueda acreditar quién es con su DNI digital ante el presidente de la mesa electoral.

¿Para qué sirve el DNI digital? El 1 de abril del año pasado, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 255/2025 para modernizar la regularización del DNI en España, recogiendo la versión digital del documento. Entre las disposiciones adicionales, en la tercera dice esa ley: "Las entidades pertenecientes al sector público y privado deberán adoptar en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto, las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del Documento Nacional de Identidad". Como aquel BOE llevaba fecha de 1 de abril, esa disposición se hace obligatorio este jueves 2 de abril. Primera cuestión que hay que tener en cuenta: el DNI digital no sustituye al DNI físico. Como, aunque ha pasado un año, sigue estando en fase de funcionamiento progresivo, es aconsejable llevar los dos para poder aprovechar el documento en todos los casos en que se requiera. El DNI digital ha servido en su primera fase para dar fe de la identidad ante fuerzas de seguridad, identificarse en controles de acceso, acreditar la personalidad ante entidades financieras, y realizar trámites ante ayuntamientos, comunidades y el Estado. En el caso de las fuerzas policiales, la implantación ha sido progresiva. Ahora ya se hace terminante. Para que un agente o cualquier interlocutor oficial de un ciudadano en posesión de MiDNI pueda leer el QR en el que se basa, debe tener un móvil con la misma app, o un lector de QR. La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra fueron los primeros, después de la Policía Nacional, en recibir explicaciones acerca del funcionamiento. El DNI digital se podrá utilizar ya por ley al inscribirse en la recepción de un hotel, para alquilar coches, cerrar contratos comerciales, identificarse ante un notario, hacer unas escrituras, enviar y recoger mercancías en Correos y otros servicios de mensajería... pero no aún para el trámite ciudadano clave: votar.

¿Cómo funciona? La base de la verificación del DNI digital es la emisión de un código QR por parte de Interior. Esa figura abstracta y punteada, difícil de interpretar para el ojo humano pero única y fácilmente perceptible para la máquina, es la clave electrónica que contiene la información del MiDNI. El código lo genera la Policía Nacional según la información que tiene en su base de datos del DNI. En el teléfono móvil del ciudadano se ve través de una aplicación, MiDNI, que se puede bajar desde las tiendas virtuales de apps de los sistemas IOS y Android. Primera condición: tener actualizado el teléfono. Se necesita el nivel 14 de IOS en los smartphone de Apple y el 10 de Android en el resto. Clave número dos: la app MiDNI es la única oficial que puede mostrar el DNI digital. Hay en el mercado otras que permiten llevar en el teléfono... una copia en PDF del DNI físico, pero no un DNI virtual auténtico. El único documento de identidad fehaciente que se puede mostrar en el móvil es el DNI virtual. Si bien con inteligencia artificial se puede falsear la pantalla, leer el QR que muestra una persona que se quiere identificar es una forma fehaciente de comunicar con la Policía, que envía casi instantáneamente una respuesta sobre quién es la persona que está mostrando ese MiDNI. El funcionamiento es sencillo. En el teléfono no permanece el DNI ni ninguno de sus datos; no está en la galería de fotos ni en la cartera de archivos; en el móvil solo está la app con la que conectar con la Policía. Cada vez que el usuario quiere ver su DNI, o mostrárselo a otra persona, debe activar la app con un código o un detalle para reconocimiento biométrico (la cara o la huella dactilar, igual que para entrar en la app del banco) y después presionar la tecla "Mostrar tu DNI". Ese click envía un mensaje a la Policía, y esta responde enviando un QR firmado y avalado que garantiza la autenticidad y actualización de los datos. También informa de si ese DNI está declarado como robado o extraviado. Ese QR puede ser leído por el propio móvil del usuario o los móviles, webcams o pistolas lectoras de policías, guardas en los controles de acceso, bancos, tiendas, hoteles, tornos de medios de transporte, agencias de alquiler.. La condición para que otro móvil pueda leer el QR ajeno es tener también la aplicación MiDNI instalada. El QR solo dura 60 segundos. Es incopiable, y es inútil tratar de hacerle un pantallazo: no se ve. Los datos enviados y mostrados no se quedan en el móvil del usuario ni en el del que comprueba la identidad. La app no es rastreable, ni permite a la Policía saber a cuándo, dónde y a quién se le enseña el carnet virtual de identidad. La Policía genera un QR cada vez, distinto del anterior.

¿Cómo instalar el DNI digital? El ciudadano debe primero estar registrado ante la Policía Nacional, o sea: debe decirle a la Policía que el número de teléfono que va a proporcionar es el que se asociará a su DNI. Si el usuario tiene DNI electrónico, puede hacerlo en la dirección de internet www.midni.gob.es. Si no tiene DNI electrónico, debe acudir a actualizar su información a las máquinas de los Puntos de Actualización de Documentación, los PAD. Hay 805 en comisarías de Policía de toda España. También se puede pedir el registro presencial ante un funcionario de policía mediante la cita previa habitual para renovar el DNI. El usuario solo puede tener su DNI virtual asociado a un único teléfono. Si cambia de número de teléfono, debe actualizar el DNI. Si le roban el móvil no hay peligro: los datos no se guardan. Una vez registrado, en segundo lugar podrá descargarse la aplicación MiDNI en las tiendas de apps para dispositivos de IOS (App Store) y Android Google Play. Con la aplicación en el móvil, el usuario puede pulsar "Mostrar tu DNI". En ese momento, la Policía envía un primer QR y el DNI queda virtualizado.

¿Cómo usarlo? Con la app MiDNI, el ciudadano puede acreditar su identidad o verificar las de otros. Cuando quiera identificarse ante alguna entidad u otro particular que lo requiera, podrá elegir tres opciones que le aparecerán en la pantalla: 1.- Mostrar el DNI EDAD, con solo su foto, nombre y edad. Útil para controles de acceso a espectáculos en los que está vetada la entrada de menores. 2.- Mostrar el DNI SIMPLE, con su foto, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad del documento, la fórmula de uso mayoritaria para transacciones comerciales, alquileres de coches, gestiones en viajes... 3.- Mostrar el DNI COMPLETO, con todos los datos, incluidos los nombres de los padres, lugar de nacimiento y el domicilio. Es la fórmula que puede requerir la Policía o una autoridad, entendiendo también como esta el presidente de una mesa electoral... (cuando la Junta Electoral Central asuma la existencia de esta innovación). Cuando quiera ver la identidad que le muestra otro ciudadano -por ejemplo, al venderle algo a alguien o registrarlo en un alojamiento- tendrá que utilizar la cámara del móvil propio... en el que también debe estar isntalado la app MiDNI. La aplicación solo se entiende con otra aplicación. Con la cámara se enfoca el QR del interlocutor. Ya es una lectura de datos. También puede leerse el QR en webcams y pistolas lectoras -Interior hizo los preparativos hace un año para repartir en una primera fase 6.000 a los policías- parecidas a los dispositivos que leen los precios en los comercios. La verificación es segura e inatacable, según el aval que el Centro Criptológico Nacional (CCN, dependiente del CNI) concedió al sistema en noviembre de 2024.

¿Para qué no sirve el DNI digital? De momento el DNI digital no sirve para votar. No, al menos, mientras la Junta Electoral Central (JEC) no se desdiga de su última decisión, tomada el pasado día 26 de marzo, en tanto no "se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura". Con ello respondía, más que al riesgo de que con inteligencia artificial se pueda falsear la pantalla del móvil mostrando un DNI digital falso, a la falta de conocimiento del sistema de verificación en las mesas electorales, y a la falta de previsión para dotar a esas mesas de lectores QR certficados a cargo de la administración que convoque unas elecciones. El DNI digital tampoco sirve del todo como único y exclusivo documento de identidad. Durante el primer año de implantación ha sido aconsejable llevar también el DNI físico, compuesto con una aleación de plásticos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero, aunque la ley estableció como plazo para adaptarse este 2 de abril, mientras se normaliza la disposición de lectores de QR en todas partes es mejor no prescindir del documento físico. Solo a partir del 2 de abril de 2026, este jueves,el usuario puede exigir en cualquier punto que se reconozca su DNI virtual. Hasta entonces, su implantación ha sido gradual y han sido mayoría los comercios, entidades públicas y privadas que no estaban en condiciones de leer el QR, aunque basta con tener la aplicación MiDNI en el móvil para leer el de otra persona que la tenga. Con el DNI digital no se ha podido hasta ahora hacer compras ni aseverar la identidad en la navegación en internet o redes sociales. El DNI digital sirve para abrir cuentas bancarias, pero no para hacerlo online. La Policía espera que ese tipo de uso, y las gestiones telemáticas y firmas electrónicas, sean posibles a lo largo de este año 2026. El nuevo documento no sirve para identificarse ante la policía en el extranjero. Sí servirá -si hay cobertura telefónica- para que dos españoles puedan identificarse entre sí fuera de España.