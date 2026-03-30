La animación canaria pone rumbo a Asia

Hace apenas una década parecía un sueño, pero el tiempo ha puesto la razón del lado de los que un día creyeron que desde Canarias se podían hacer cosas muy grandes. 3Doubles Producciones, el estudio de animación 3D de referencia en el Archipiélago, es un buen ejemplo de ello. Apenas acaba de cumplir sus primeros nueve años de vida y ya se ha convertido en uno de los centros de producción con mayor crecimiento y solvencia técnica de Europa. Ahora mira hacia el futuro con nuevos y grandes objetivos.La siguiente parada es aún más ambiciosa. Quieren expandirse en dos mercados gigantes: Asia y Estados Unidos.

Noveno cumpleaños

En 3 Doubles están, por tanto, a las puertas de festejar su primera década de trabajo. "El año que viene vamos a montar una buena», adelanta el fundador de la compañía, Darío Sánchez. Queda un año para ese aniversario redondo, pero el noveno cumpleaños llega también en un momento decisivo. En poco tiempo, 3Doubles ha pasado de ser una star-up local a afianzarse como un referente internacional. "Si miramos hacia atrás, el modelo de negocio ha cambiado radicalmente. No tiene nada que ver la forma en la que trabajábamos hace nueve años con la actual. La animación es un sector que cambia constantemente", reconoce Sánchez. En la cartera tienen, ni más ni menos, que dos candidaturas a los premios Goya. La primera llegó en 2023 con Inspector Sun y la maldición de la viuda negra. La segunda tuvo lugar hace apenas un año, en 2025, con Superklaus.

La tarta de cumpleaños del estudio tinerfeño de animación 3D. / El Día

Un boom nacional

El éxito del estudio tinerfeño parece ir en paralelo a un boom de la animación patria. "Basta con mirar a los Goya. Hubo ediciones en las que solo había una o dos películas de animación. El año pasado hubo ya once, si no me equivoco. Este año se llegó a nueve producciones", destacó. "Ha sido impresionante".

Socios internacionales

La forma de trabajar, es cierto, ha cambiado. Y 3Doubles es un buen ejemplo de ese fenómeno. En el estudio santacrucero han pasado de ofrecer servicios a otras productoras a convertirse en socios preferentes para compañías de países de lo más variado. "Nos hemos convertido en aliados no solo de producciones europeas sino también de otros países. Tenemos dos con Canadá, una con México y entre tres y cuatro con distintos países europeos", resume el responsable de la empresa.

Crecimiento sostenido

Mirando hacia el pasado, la decisión de instalarse en Tenerife fue, sin duda, la correcta. "Obviamente tuvieron que ver los incentivos fiscales, eso fue el primer paso; pero también influyó la calidad de vida de las Islas". "A eso hay que añadir el talento, no solo el que sale de la Universidad de La Laguna sino el que se forma en los distintos centros de FP. Era una pena que no hubiera una industria de este tipo y las instituciones se han volcado con nosotros", celebra Sánchez. 3Doubles empezó con una plantilla de 22 empleados en unas instalaciones de Tomé Cano. Con el tiempo tuvieron que mudarse a unas oficinas más amplias en la zona de Residencial Anaga y, a día de hoy, ya son más de 200 las personas que integran su equipo.

Nuevos aterrizajes en Canarias

Y el sector no para de crecer. Hace apenas unas semanas, uno de los gigantes de la animación internacional, Surfing Giant Studios, anunció su próxima apertura en el Archipiélago. Será esta primavera y crearán, a su llegada, al menos un centenar de nuevos puestos de trabajo. "Que vengan cada vez más productoras de fuera es algo que nos beneficia a todos. Con estas empresas viene también el talento y todos podemos subir juntos de nivel", celebran desde 3Doubles.

Proyectos

Estos dos últimos años han sido claves para su consolidación. Títulos como Evolution (2026), 200% Wolf (2025) y Norbert (2025), han posicionado a esta empresa canaria como el aliado estratégico "más fiable" del continente. Para los próximos meses, la hoja de ruta parece ser igual de ambiciosa. 3Doubles trabaja ya en los largometrajes Gungo (2026), una coproducción con México, y Flamingo Flamenco (2027), la película más ambiciosa que han creado hasta el momento y que es una coproducción con Alemania e Irlanda. Además, se adentrarán por primera vez en el género del terror con Ages of Madness: The Howling of the Jinn, una cinta basada en los mitos de Lovecraft.

El nivel no para de subir y, de cara al año que viene, el estudio tinerfeño ha puesto sus miras aún más lejos: Estados Unidos y Asia.