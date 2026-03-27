La llegada de una masa de aire polar a partir del domingo presagia una Semana Santa fría y con posibles lluvias dispersas en España

Hacía días que los modelos indicaban que este año la Semana Santa en España podía ser fría de lo normal y ahora, conforme se acercan estas fechas, todo apunta a que así será. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la entrada de una masa de aire polar sobre la Península Ibérica y Baleares a partir del domingo, Día de Ramos, que no solo provocará un desplome de las temperaturas sino que también podría estar asociado a precipitaciones dispersas en algunas zonas, copiosas nevadas y fuertes rachas de viento. También empieza a vislumbrarse un sistema de bajas presiones que podría irrumpir a partir de la semana que viene y que podría traer nuevas tandas de chusbascos y tormentas en algunos puntos del país.

La buena noticia es que, al menos a corto plazo, el fin de semana se perfila como estable en la mayor parte del territorio español. El sábado solo se prevén precipitaciones en el área cantábrica que podrían extenderse a buena pare del resto del tercio norte. Asimismo son probables chubascos ocasionales en Baleares. La cota de nieve experimentará un desplome a últimas horas del sábado en el norte, dejando nevadas en montañas que también podrían afectar a zonas más bajas. Ya de cara al domingo, se esperan nevadas en varios puntos del norte peninsular que podrían dejar acumulados significativos en cotas de entre 400 y 70 metros. En Baleares también se darán precipitaciones con posibilidad de ser fuertes.

En Catalunya, según apuntan los técnicos de predicción de Meteocat, el sábado se esperan nubes en aumento a partir de mediodía hasta quedar muy nublado. A partir de la tarde precipitación débil en el extremo norte del Pirineo y, al final del día, en el resto del tercio norte. Durante esta jornada, en el Empordà y cimas del Pirineo habrá viento de componente norte moderado con rachas fuertes y algunas muy fuertes. El domingo, en cambio, parece que el viento soplará con fuerza en el tercio sur, en el Pirineo, en el Prepirineo y en el cuadrante noreste. Se espera precipitación débil o moderada en forma de nieve en el extremo norte del Pirineo, aunque hasta la mañana también puede afectar al resto de la cordillera.

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A partir del lunes todo apunta a que las lluvias quedarán restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas, mientras que en el resto del país la situación será más tranquila. Los meteorólogos vigilan de cerca la formación de "un sistema de bajas presiones" que podría dejar "posibles precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares y especialmente en Baleares, pudiendo ser fuertes y abundantes en caso de producirse". Según sugieren algunos modelos, este fenómeno también podría acabar afectando a Canarias aunque, por ahora, todavía hay mucha incertidumbre al respecto.