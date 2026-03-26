Muere Noelia Castillo por eutanasia tras una batalla legal que llegó a Estrasburgo

Noelia Castillo Ramos, barcelonesa de 25 años, ha fallecido por eutanasia sobre las seis de la tarde en el centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Garraf), donde permaneció ingresada los últimos meses de su vida. Tras casi dos años de batalla legal contra su padre, representado por Abogados Cristianos, su fallecimiento ha supuesto el triunfo del derecho de la muerte digna, recogido en la ley de regulación de la eutanasia (LORE), que está vigente en España desde 2021.

Abogados Cristianos ha llevado su acoso hasta el final y este jueves por la tarde se ha concentrado a las puertas del centro de Noelia. José María Fernández Abril, de la Fundación Abogados Cristianos y abogado del padre de la la joven, ha asegurado que Noelia "no estaba capacitada" para tomar esa decisión y que "faltaban pruebas objetivas" sobre el daño y el sufrimiento de la paciente. Desde que pidió la eutanasia, en abril de 2024, hasta la actualidad, Noelia se mantuvo firme en su decisión y la comisión de la eutanasia que la valoró, formada por 18 miembros de diferentes áreas, juzgaron que sí era consciente de la gravedad de su petición y que su sufrimiento era "grave, crónico e imposibilitante", sin posibilidad de mejora.

La muerte de Noelia supone el triunfo del derecho de la muerte digna, recogido en la ley de regulación de la eutanasia, que está vigente en España desde 2021

Noelia se quedó tetrapléjica en 2022 como consecuencia de un intento de suicidio a raíz de una agresión sexual grupal. La joven, que se crió en centros de acogida desde los 13 años —a esa edad empezó a recibir tratamiento psiquiátrico—, arrastraba un largo historial de problemas mentales: tuvo varios intentos de suicidio, estuvo ingresada en unidades especializadas y tenía un transtorno obsesivo compulsivo (TOC) y transtorno límite de la personalidad. Se autolesionó toda la vida. La lesión medular de 2022 la dejó en silla de ruedas y con fuertes dolores neuropáticos, así como incontinencia.

Mensajes de los grupos ultracatólicos que este jueves se han concentrado en la residencia de Noelia para protestar por su eutanasia. / Zowy Voeten

Grupos ultracotólicos como Abogados Cristianos —que representaron al padre de la joven y que lograron paralizar la eutanasia durante más de 20 meses— y de ultraderecha han estado manifestándose esta tarde a las puertas del sociosanitario donde ha fallecido. El centro llevaba días blindado ante el circo mediático y social generado en los últimos días en torno al caso. Noelia solicitó la eutanasia por primera vez en abril de 2024 y, en julio, la Comissió de Garantia i Avaluació de Cataluña (CGAC) la aceptó por unanimidad.

El 1 de agosto de 2024, en la víspera de la intervención, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona la suspendió cautelarmente a petición del padre de Noelia, que alegó que su hija no estaba en condiciones de decidir. A partir de ahí se inició todo un periplo legal que logró paralizar la muerte digna de Noelia, que finalmente se ha practicado este jueves, durante casi dos años. Ese periplo —tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Tribunal Constitucional y el Supremo— acabó este mes en Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó paralizar la eutanasia de Noelia.

Exterior del centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes, donde estaba ingresada y ha fallecido Noelia. / Zowy Voeten

Un caso incómodo

Noelia representa un caso incómodo por dos motivos. El primero, su juventud. El segundo, que se trata de una paciente del ámbito de la salud mental. Solo el 1,38% de las eutanasias aprobadas en el ámbito de Cataluña corresponden a enfermos psiquiátricos, según cifras de Dret a Morir Dignament. Desde 2021, año en que se aprobó la ley de regulación de la eutanasia (LORE) –que incluye el sufrimiento psíquico provocado por las enfermedades mentales–, solo se practicaron, en territorio catalán, cinco eutanasias a enfermos psiquiátricos. Noelia es el sexto caso.

En torno a Noelia, además, se han difundido muchos bulos. El primero de ellos, que sufrió la agresión sexual múltiple en un centro de acogida. Según la propia Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància y l'Adolescència de Cataluña (DGPPIA), Noelia sí estuvo tutelada y acogida en dos centros residenciales desde el 3 de julio de 2015 —13 años— hasta el 11 de febrero de 2019, cuando cumplió 18 años y "salió del sistema de forma voluntaria". Durante ese tiempo "no existe ningún incidente de agresión sexual registrado", afirman fuentes del organismo.

A Noelia, además, no se le practicó la eutanasia "por depresión". La ley de la eutanasia no valora las enfermedades, sino "los contextos eutanásicos". No especifica enfermedades, sino el sufrimiento de la persona. La comisión de la eutanasia debe acreditar —como sucedió en el caso de Noelia— que hay "un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante", que la enfermedad es "grave e incurable" y que se hayan agotado todas las posibilidades de tratamiento terapéutico. En el caso de Noelia, había además un cuadro agudo de dolor sin margen de mejora.

Por fin lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido Noelia

"Siempre me he sentido sola"

"Siempre me he sentido sola. Nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo. Siempre he tenido problemas de convivencia", decía Noelia en la entrevista grabada en 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Relataba que llevaba desde los 13 años con tratamientos psiquiátricos, sin éxito. Que veía el futuro "muy oscuro". Que intentó suicidarse al menos cinco veces, de diferentes maneras. Que siempre se ha autolesionado —"Nunca he parado de lesionarme", admitía—.

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"Yo prefiero desaparecer. Por fin lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido". Desde que pidió la eutanasia en abril de 2024 —y aun con todo el periplo legal y revuelo mediático por el medio—, Noelia se matuvo firme en su decisión hasta el último momento.